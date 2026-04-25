Emily Torrez se alza con el oro en sable individual en los Juegos Suramericanos

CIUDAD MCY.- La esgrimista venezolana Emily Torrez se consagró campeona de la prueba de sable individual femenino en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Torrez alcanzó lo más alto del podio tras superar en la final a la colombiana Celeste Parra con un marcador de 15-8, imponiéndose en ambos periodos del combate (8-5 y 7-3).

El camino hacia la medalla de oro inició con una fase de grupos impecable, donde Torrez obtuvo tres victorias consecutivas ante representantes de Argentina, Brasil y Panamá. Posteriormente, en cuartos de final, venció contundentemente 15-4 a la paraguaya Daniela Correa y selló su pase a la final tras derrotar 15-9 a la argentina Catalina Borrelli en semifinales. En esta disciplina, las medallas de bronce fueron compartidas por Catalina Sol Borrelli (Argentina) y Briana Iriarte (Bolivia). Por su parte, la delegación venezolana sumó otro logro con Diego del Moral, quien obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de espada individual masculino. Del Moral culminó su participación tras caer 15-11 en una reñida semifinal ante el panameño Caleb Caldito. FUENTE MIPCCI FOTO: CORTESÍA El esgrimista manifestó haber trabajado el combate con calma y logrado remontar en diversos momentos, aunque finalmente no pudo concretar el pase a la última instancia de la competición. La atleta destacó que, pese a la ansiedad inicial, el apoyo y las indicaciones de su entrenador fueron claves para mantener el control y asegurar la victoria.