Voluntariado por la Vida’’ inició con más de 5 mil aragüeños

El programa busca establecer una base sólida sobre el compromiso y la identidad de ser un voluntario, fomentando el desarrollo de capacidades que no solo son útiles en el ámbito de las emergencias y desastres, sino que se transforman en aprendizajes significativos.

CIUDAD MCY.- Desde los espacios del estadio Hermanos Ghersi, ubicado en el municipio Girardot, se llevó a cabo el lanzamiento y la acreditación oficial del «Voluntariado por la Vida», un programa de formación integral que reúne a cientos de ciudadanos del estado Aragua con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta comunitaria ante emergencias.

El acto oficial estuvo encabezado por la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, acompañada por el coordinador del voluntariado, Lipson Ferrer, el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, y los voluntarios responsables de 17 municipios de la región.

El «Voluntariado por la Vida» tiene como objetivo primordial consolidar niveles de organización efectivos ante posibles eventos de origen natural, socionatural o tecnológico.

A través de este esquema, se busca que cada participante adquiera conceptos fundamentales y habilidades prácticas esenciales para la respuesta y recuperación en situaciones que puedan comprometer la integridad de la población.

FUERZA VOLUNTARIA Y ALCANCE TERRITORIAL

El programa cuenta actualmente con una robusta base de 5 mil 209 voluntarios inscritos, destacando un claro liderazgo femenino: el 59% son mujeres y el 41% son hombres.

Esta red ciudadana tiene presencia directa en 17 jurisdicciones del estado, abarcando los municipios: Santiago Mariño, Girardot, Francisco Linares Alcántara, José Ángel Lamas, Zamora, Mario Briceño Iragorry, Ocumare de la Costa de Oro, Libertador, Sucre, Camatagua, San Sebastián, Las Tejerías, José Rafael Revenga, Bolívar, Urdaneta y San Casimiro.

Para garantizar una preparación óptima, la capacitación del voluntariado está estructurada en tres fases teórico-prácticas:

Módulo 1: Conceptualización básica sobre emergencias, prevención, eventos adversos, características de los eventos y medidas de autoprotección.

Módulo 2: Elaboración de planes de emergencia y diseño de mapas de riesgo comunitarios.

Módulo 3: Primeros auxilios y soporte básico de vida (teórico-práctico).

CAPACITACIÓN PARA LA VIDA Y APOYO PROFESIONAL

Durante la jornada, el coordinador del programa, Lipson Ferrer, enfatizó que esta iniciativa dota a los aragüeños de conocimientos vitales para su vida cotidiana y la protección de sus entornos.

“El día de hoy inicia una importante capacitación, que tendrá una gran relevancia en la administración de desastres, en el accionar de nuestras comunidades y de nuestros grandes voluntarios que hoy se suman a esta importante jornada de trabajo”, señaló Ferrer.

Finalmente, el coordinador destacó el enfoque multidisciplinario del proyecto, el cual está respaldado por un sólido equipo de expertos en diversas áreas.

“Aquí estamos sumados todos como un solo Estado, con gran voluntad, y contamos con personas especializadas: ingenieros, técnicos especializados en el área de medicina asistencial y del área psicosocial”, concluyó.

YORBER ALVARADO

FOTOS:PRENSA GBA