Ciudad MCY

Aragua, Venezuela y el Mundo

Aragua

Feria escolar ofreció artículos asequibles en San Casimiro

PorMilexis Pino

Sep 14, 2026

Durante dos días los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir útiles entre otros artículos en un mismo lugar

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por garantizar el acceso a insumos educativos a precios asequibles en las instalaciones de la Biblioteca «Luis Roberto Casado», ubicada en San Casimiro se realizó una Gran Feria Escolar de cara al  nuevo año académico  2026-2027.

​La jornada que se llevó cabo el pasado 11 y 12 de septiembre ofreció una amplia gama de productos para asegurar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con el material necesario para su retorno a las aulas.

Durante la actividad los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir útiles, uniformes, calzado y morrales entre otros artículos esenciales a precios accesibles.

​Además en la jornada se dieron cita emprendedores locales quienes ofrecieron alimentos, insumos agrícolas y repuestos de amplia oferta comercial para el bienestar de los sancasimirenses.

La iniciativa, orientada por el Ejecutivo Nacional, respaldada por la vocera de la Aragüeñidad,  Joana Sánchez y supervisada por el alcalde de la jurisdicción, Mayker López permitió que las familias logren hacer la compra de útiles y otros artículos a precios accesibles desde un solo lugar.

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS | CORTESIA | ALCALDÍA SAN CASIMIRO

Por Milexis Pino