Feria escolar ofreció artículos asequibles en San Casimiro

Durante dos días los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir útiles entre otros artículos en un mismo lugar

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por garantizar el acceso a insumos educativos a precios asequibles en las instalaciones de la Biblioteca «Luis Roberto Casado», ubicada en San Casimiro se realizó una Gran Feria Escolar de cara al nuevo año académico 2026-2027.

​La jornada que se llevó cabo el pasado 11 y 12 de septiembre ofreció una amplia gama de productos para asegurar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con el material necesario para su retorno a las aulas.

Durante la actividad los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir útiles, uniformes, calzado y morrales entre otros artículos esenciales a precios accesibles.

​Además en la jornada se dieron cita emprendedores locales quienes ofrecieron alimentos, insumos agrícolas y repuestos de amplia oferta comercial para el bienestar de los sancasimirenses.

La iniciativa, orientada por el Ejecutivo Nacional, respaldada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y supervisada por el alcalde de la jurisdicción, Mayker López permitió que las familias logren hacer la compra de útiles y otros artículos a precios accesibles desde un solo lugar.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS | CORTESIA | ALCALDÍA SAN CASIMIRO