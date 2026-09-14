Secretaría de la Juventud de Mariño consolida programas de capacitación comunitaria

CIUDAD MCY.- Mediante políticas de inclusión, formación y emprendimiento socioproductivo, la Alcaldía del municipio Santiago Mariño, a través de la Secretaría de la Juventud, brindó atención directa a 3.260 personas durante los primeros ocho meses de 2026. El despliegue territorial articula programas formativos, recreativos y de bienestar social dirigidos tanto a la juventud como a sectores vulnerables de la jurisdicción.

La secretaria de la Juventud en la jurisdicción, Girlis Campos, ofreció un balance de gestión y destacó que las acciones responden a los lineamientos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde mariñense Carlos Guzmán.

“Desde enero hasta agosto hemos desplegado planes esenciales para el desarrollo integral de nuestra gente. Con el programa ‘Talento en Movimiento’ atendimos a más de 620 niños, jóvenes y adultos mayores con jornadas de estética y bienestar, mientras que mediante el Centro de Capacitación de Artes y Oficios sumamos a 680 personas en cursos enfocados en la Primera Transformación (1T), correspondiente a la evolución económica”, explicó.

CAPACITACIÓN TÉCNICA, TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO

La vocera juvenil resalta además el impacto del programa ‘’Jóvenes en Acción’’, el cual ofreció servicios gratuitos de barbería a más de 500 personas en diversas comunidades. En el área digital, más de 250 participantes recibieron formación en talleres tecnológicos orientados al uso de aplicaciones móviles y herramientas web.

Asimismo, la dependencia municipal promovió en junio la exhibición ‘’Exposaberes’’, espacio que convocó a más de 400 personas para la demostración pública de los conocimientos y proyectos socioproductivos desarrollados durante los ciclos de formación técnica, impulsando la certificación y el nacimiento de nuevos emprendimientos locales.

RECREACIÓN COMUNITARIA Y PREVENCIÓN FORMATIVA

En materia de vida saludable y esparcimiento, 510 mariñenses participaron en actividades de senderismo, dinámicas deportivas y recreación al aire libre. De igual forma, el equipo de promotores juveniles desarrolló conversatorios de prevención, dinámicas grupales y motivación ciudadana, alcanzando a más de 300 asistentes.

Campos subrayó que el despacho continúa trabajando en conjunto con la Gran Misión Venezuela Joven, Min-Juventud y el Poder Popular organizado en los consejos comunales, consolidando espacios para el aprendizaje técnico y la recreación sana en las cinco parroquias del municipio.

PRENSA ALCALDIA DE MARIÑO

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