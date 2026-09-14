Seminario «Habitarme con Amor» impulsó cuidado de la salud mental en Urdaneta

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del mes de Prevención del Suicidio y la campaña mundial «Septiembre Amarillo», el Instituto Autónomo de la Mujer «Rosa Ramona Rangel» se convirtió en el escenario del seminario «Habitarme con Amor», una jornada dedicada a la sanación, el bienestar emocional y la promoción de la salud mental para la población del municipio Rafael Guillermo Urdaneta.

​La actividad, desarrollada a sala llena y con una notable asistencia de la comunidad, formó parte de las políticas públicas de atención social impulsadas por el Gobierno Bolivariano del estado Aragua, liderado por la vocera de la aragüeñidad, Joana Sánchez, en articulación directa con el Ejecutivo nacional y la gestión del alcalde Julio Melo.

​El encuentro contó con la ponencia central del psicólogo clínico Rubén Marcano Rondón, quien ofreció herramientas dinámicas y reflexivas orientadas a la autoaceptación, la gestión de emociones y la desmitificación del cuidado de la mente, además se enfatizó un importante mensaje para la ciudadanía: “Pedir ayuda no es señal de debilidad, sino un acto de valentía”.

​Por su parte, la máxima autoridad local destacó la importancia de abrir espacios institucionales para la sensibilización en materia de salud mental, reafirmando el compromiso de continuar desplegando programas de apoyo psicológico y social que fortalezcan el tejido comunitario.

​»Desde la gobernación de Aragua y la alcaldía del municipio Urdaneta seguimos comprometidos con el bienestar integral de nuestro pueblo, trabajando con amor por un futuro con más esperanza y atención humana para todas y todos», expresó Melo al cierre de la actividad.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

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