Inces Aragua registra más de 180 mil formaciones en sus unidades curriculares

La institución suma más de 35 mil participantes atendidos en diversos sectores productivos y proyecta llegar a los 199 mil participantes al final del año

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) del estado Aragua alcanzó un balance de más de 180 mil formaciones en lo que va de año a través de sus distintas unidades curriculares y perfiles productivos según informó la gerente regional de la institución, Alba Galindo.

La autoridad del Inces en la entidad destacó que el programa de atención abarca múltiples ámbitos, entre los que se destacan comunas, entidades de trabajo, misiones, unidades educativas y el sector militar, mediante el convenio Inces Militar.

Asimismo, la institución atiende a estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato a través del programa de atención “Del mundo para el trabajo” junto con las opciones de formación del programa penitenciario, el campus virtual y los Centros de Formación Socialista (CFS), alcanzando un registro superior a los 35 mil participantes.

Entre los programas formativos con mayor demanda en la región destacan las áreas de entrenador deportivo, cuidador de animales de compañía, promotor cultural, promotor turístico refrigeración, barbería, el área gourmet, el sector administrativo y fibra óptica.

Por su parte, Galindo destacó que la oferta abarca el catálogo superior a los 220 perfiles productivos y 900 unidades curriculares, cuya programación e inscripciones como el proceso para el Bachillerato Productivo se difunden a través de sus redes sociales oficiales de @incesaragua.

En cuanto a las metas institucionales, la gerente regional señaló que esperan cerrar el año con un total de 199 mil participaciones. Como parte de los logros recientes, Galindo recordó la graduación de 619 nuevos bachilleres productivos egresados del Liceo Inces con sus respectivas certificaciones, todo esto como parte del 67° aniversario de la institución.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS | KAREN RODRÍGUEZ | CORTESÍA | INCES ARAGUA