GBA evaluó la instalación de nuevo puente en San Sebastián

La gobernadora Joana Sánchez indicó que se han cumplido más de 20 días de labores ininterrumpidas y la estructura contará con una capacidad de soporte que supera los 65 mil kilos

CIUDAD MCY.- Para garantizar la conectividad vial entre el sur de Aragua y el resto del país la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez inspeccionó el progreso de la instalación del nuevo puente modular en la Troncal 11 de San Sebastián de los Reyes.

Durante el recorrido por la obra, la gobernadora Sánchez contó con el acompañamiento de Belén Arteaga, secretaria general de Gobierno; Rosa Espejo, comisionada de la jurisdicción por parte del Ejecutivo regional para San Sebastián de los Reyes, entre otras autoridades de la entidad.

La mandaría aragüeña indicó que se han cumplido más de 20 días de labores ininterrumpidas tras las contingencias viales reportadas en la zona.

Asimismo, Sánchez afirmó que la estructura cuenta con una extensión de 42 metros lineales y una capacidad de soporte que supera los 65 mil kilos.

​»Esta es una respuesta oportuna instruida junto al Ejecutivo nacional, la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios y el Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas, estamos aquí desde el día uno, nos hemos mantenido trabajando con Vías de Aragua, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Secretaría de Servicios y los cuerpos de prevención y seguridad para el bienestar de nuestros conductores «.

​Finalmente, la mandataria aragüeña informó a los conductores que mientras se concluyen los ensamblajes finales del puente, el tránsito en la zona se mantiene garantizada mediante la habilitación de dos vías alternas.

«Se prevé que en los próximos días concluyan las maniobras de fijación y adecuación de accesos para dejar inaugurada la estructura en beneficio de los habitantes y transportistas que se desplazan por este estratégico corredor vial», concluyó.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTO| CORTESÍA | @JOANITAKENPO