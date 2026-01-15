FLA instaló Gabinete Municipal

En la jornada los habitantes se comprometieron de desplegarse en las Comunas para garantizar el cumplimiento de la línea de trabajo que ha orientado el Gobierno Bolivariano

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer la gestión pública y la atención directa a las comunidades, el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo en acompañamiento del diputado de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández realizó la instalación del Gabinete de Gobierno Municipal 2026.

La jornada que se enmarca con el Plan de la Patria de las 7 Transformación (7T) se alinea con las orientaciones emanadas del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta (E) encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez.

La instalación se llevó a cabo en los espacios del gimnasio Luis Pacheco donde la autoridad municipal indicó al Poder Popular organizado la línea estratégica que ha orientado la Presidenta encargada.

​El Alcalde Bravo señaló que,» son tres objetivos que debemos alcanzar en este 2026 que es la liberación de nuestros héroes, el presidente Nicolás Maduro Moros y la primera dama Cilia Flores, seguidamente debemos preservar la paz y la estabilidad en todo el territorio nacional y debemos consolidar la gobernabilidad y la gobernanza en beneficio de nuestro pueblo».

Asimismo, agregó que el pueblo Linarese estará desplegado por las Comunas de la localidad con el objetivo de que se cumpla la línea de trabajo.

«Nuestros jefes de UBCH, jefes de calles, juventud y todo el pueblo organizado de Linares debe ir a las Comunas para garantizar que nuestra gente tenga claro los objetivos que ha orientado nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, porque debemos saber que tenemos una misión que es la liberación de nuestros líderes venezolanos, porque ellos regresaran a nuestra patria mas temprano que nunca».

Finalmente, el mandatario local expreso que, “ todo este equipo debe ser del tamaño del compromiso que nuestra gobernadora nos pone enfrente y asimismo del tamaño del compromiso de la revolución bolivariana, porque desde nuestras comunas debemos seguir venciendo porque nosotros estamos logrando una victoria que es la construcción de la patria de las futuras generaciones»

Con esta instalación del Gabinete Municipal en FLA, el pueblo reafirma su compromiso de seguir las orientaciones del Gobierno Bolivariano para garantizar el cumplimiento de las estrategias políticas del año 2026.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA