Partido Verde-Aragua exige retorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores a la Patria

CIUDAD MCY.- Flor Castillo, enlace regional del Partido Verde de Venezuela en el estado Aragua, proporcionó las líneas de acción política que se desarrollarán junto al equipo regional en la búsqueda de fórmulas para que la pareja de líderes regrese al país.

“La paz y la recuperación y que nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra primera combatiente Cilia Flores, lleguen nuevamente al país, Venezuela, y por supuesto garantizar, junto a nuestra gobernadora Joana Sánchez, la gobernanza y la gobernabilidad en los territorios en donde nos toque estar con amor, en paz, como somos los venezolanos, en cada una de nuestras comunidades”, dijo Castillo.

Recordó que van doce días de estos hechos que “llenaron de tristeza al pueblo venezolano”, sin embargo: “Aquí está el Partido Verde, bajo las instrucciones de nuestro coordinador nacional Erick Rangel. Aquí estamos en nuestra primera reunión del año”, expresó la dirigente.

Castillo detalló que en esta mesa de trabajo participaron enlaces municipales, el equipo regional, y Manuel López, tutor del estado y responsable de las juventudes verdes a nivel nacional. “Reordenando las políticas para salir a los territorios a defender nuestro país con amor, a defender nuestros recursos naturales y a cuidar y a preservar, como siempre lo hemos hecho, la vida, la vida y nuestra Madre Tierra”, mencionó.

REUNIONES Y DESPLIEGUES

En el mismo contexto, indicó Castillo que están organizados en los territorios parea convocar reuniones que se desplegarán junto a los enlaces municipales, “a quienes hoy aplaudo, abrazo, felicito y saludo, porque han salido desde el primer momento en defensa de nuestro presidente Nicolás Maduro”, dijo.

Al mismo tiempo, la lideresa comunicó que los enlaces regionales acompañarán en sus territorios a los enlaces municipales y con pancartas realizarán tomas de semáforos,” También vamos a sembrar vida en nuestro planeta, en cada uno de los territorios y a seguir reforzando la formación en nuestros jóvenes, porque hay que entender el contexto geopolítico histórico que estamos viviendo”, expresó.

“Chávez nos preparó para esto, Chávez nos hablaba mucho y aquí está la juventud y todos los que somos formados en revolución, dispuestos a defender, junto a nuestra gobernadora Joana Sánchez, nuestro país”, dijo Castillo. Al mismo tiempo mencionó que todas estas acciones vienen de la mano con lo orientado por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, garantizando la gobernanza y gobernabilidad en los territorios, “abrazado de lo que nos oriente nuestra gobernadora, Joana Sánchez, y en defensa para tener otra vez de vuelta a la patria a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra primera combatiente, nuestra diputada Cilia Flores”, finalizó.

REINA BETANCOURT | FOTOS CIUDAD MCY