Metrobús Maracay permitirá la modernización al transporte urbano

La revisión para la puesta en marcha del sistema se aproxima a su última etapa, gracias a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para la actualización del transporte público

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas públicas orientadas a modernizar el transporte urbano, se desarrollan los últimos ajustes para la activación del Metrobús en Maracay, iniciativa que avanza en su fase final de preparación operativa.

El proceso incluyó la revisión y afinación de detalles técnicos. del equipo del Ministerio para el Transporte junto al municipal, con el propósito de garantizar un sistema de movilidad que ofrezca condiciones de seguridad, eficiencia y orden para el traslado cotidiano de los maracayeros y maracayeras.

La puesta en marcha del Metrobús se inscribe en el Plan de las Siete Transformaciones (7T) ideado por el presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, que se inscribe como parte de la política orientada a la modernización de los servicios públicos y al fortalecimiento del transporte público.

En este contexto, la gestión municipal de Girardot, a través del alcalde Rafael Morales, acompaña las acciones de evaluación y seguimiento, en respaldo institucional a los proyectos que contribuyen a diseñar una ciudad más organizada, accesible y funcional.

