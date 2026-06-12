Formación para Defensores Educativos refuerza mecanismos de protección en Aragua

La iniciativa, enmarcada dentro del Plan de Atención Integral a la Familia impulsado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, tiene como propósito atender, orientar y canalizar situaciones relacionadas a la seguridad de niños y adolescentes

CIUDAD MCY.- La Unidad Educativa Privada “Bicentenario de las Independencias” fue escenario del segundo encuentro del Plan de Formación para Defensores Educativos, una iniciativa que reúne a docentes de los municipios Santiago Mariño y Sucre con el propósito de fortalecer sus capacidades en materia de protección integral de niños y adolescentes dentro de los planteles escolares.

La jornada contó con la participación de representantes del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna), funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Cuadrantes de Paz y el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) Aragua, quienes desarrollaron ponencias y actividades formativas apoyadas en material audiovisual para complementar el aprendizaje de los participantes.

La responsable municipal de Investigación e Información CDCE Santiago Mariño, Elizabeth Esat, explicó que esta formación forma parte de un plan que avanza progresivamente en los distintos municipios aragüeños y que comenzó de manera simultánea en Mariño y Sucre el pasado 5 de junio, teniendo como sede inicial la Escuelas Técnicas Industriales Nacionales “Mariano Fernández Fortique”.

Detalló que el programa está estructurado en cuatro jornadas consecutivas, combinando modalidades presenciales y virtuales, requisito indispensable para que los participantes puedan optar a la acreditación correspondiente. Asimismo, señaló que la formación tiene carácter de diplomado y contempla procesos de evaluación mediante recursos pedagógicos que serán consignados por los docentes durante el desarrollo del programa.

Esat informó que actualmente se registran 127 docentes postulados para recibir la capacitación, cifra que continúa actualizándose con la incorporación de nuevos participantes propuestos por los directivos de las instituciones educativas. Además, destacó que quienes culminen satisfactoriamente el diplomado tendrán la oportunidad de continuar su preparación académica mediante la especialización en Educación en Defensoría Educativa, impulsada por la Universidad Nacional Experimental del Magisterio “Samuel Robinson”.

Durante las sesiones se abordan temas relacionados con el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el conocimiento de sus derechos y los mecanismos de actuación ante situaciones que puedan afectar el bienestar estudiantil. Entre los aspectos tratados destaca la convivencia escolar, temática que ha generado amplios espacios de análisis dentro del sector educativo regional.

Por su parte, Claudio Meneses, docente y representante del CDCE Santiago Mariño, calificó la actividad como una herramienta necesaria para el ejercicio docente, al considerar fundamental el conocimiento de la legislación vinculada a la protección infantil y adolescente.

Meneses explicó que la formación busca brindar a los educadores las herramientas necesarias para actuar oportunamente ante situaciones que se presenten en los centros educativos, promoviendo la figura del defensor educativo como primer canal de atención y orientación dentro de las instituciones.

Con este programa formativo, el sector educativo aragüeño avanza en la consolidación de mecanismos preventivos y de acompañamiento que permitan fortalecer la protección integral de la población estudiantil, promoviendo entornos escolares más seguros, participativos y ajustados al marco legal vigente.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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