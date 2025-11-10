Frnsa llevó salud y recreación a niños y niñas de Mariño

En la Casa de los Niños G/J Jorge Luis García Carneiro, se organizó una Jornada de Atención Integral para los infantes de la comunidad Sorocaima

CIUDAD MCY.- La Fundación Regional El Niño Simón Aragua (Frnsa) tiene como premisa de trabajo garantizar el óptimo estado anímico de la muchachada, por ese motivo, realizaron una Jornada de Atención Integral en la Casa de los Niños G/J Jorge Luis García Carneiro, ubicada en el municipio Santiago Mariño.

Los infantes y adolescentes que hacen vida en dichas instalaciones, al igual que los jóvenes habitantes de la comunidad Sorocaima fueron beneficiados con consultas médicas especializadas y la entrega de fármacos.

Entre los servicios que se ofrecieron destacan: odontología, pediatría, inmunización, psicopedagogía y nutrición, a fin de tener una evolución profesional completa.

El equipo multidisciplinario que integra a la organización ofreció a los pequeños una mañana entretenida, con múltiples juegos y actividades que les permitieron vivir momentos de recreación y esparcimiento.

A través de un carrusel de fotografías colgado en la cuenta de la Fundación (@fninosimonaragua), se dio a conocer que esta acción formó parte del cuarto punto estratégico del Plan de la Patria y Plan de la aragüeñidad.

“Una gestión social, con personal especializado y humanista brindando atención integral, tal como ha instruido el presidente Nicolás Maduro Moros, y la gobernadora Joana Sánchez”, refirió la publicación.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY | FOTOS FRNSA