Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Frnsa llevó salud y recreación a niños y niñas de Mariño

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Nov 10, 2025

En la Casa de los Niños G/J Jorge Luis García Carneiro, se organizó una Jornada de Atención Integral para los infantes de la comunidad Sorocaima

CIUDAD MCY.- La Fundación Regional El Niño Simón Aragua (Frnsa) tiene como premisa de trabajo garantizar el óptimo estado anímico de la muchachada, por ese motivo, realizaron una Jornada de Atención Integral en la Casa de los Niños G/J Jorge Luis García Carneiro, ubicada en el municipio Santiago Mariño.

Los infantes y adolescentes que hacen vida en dichas instalaciones, al igual que los jóvenes habitantes de la comunidad Sorocaima fueron beneficiados con consultas médicas especializadas y la entrega de fármacos.

Entre los servicios que se ofrecieron destacan: odontología, pediatría, inmunización, psicopedagogía y nutrición, a fin de tener una evolución profesional completa.

El equipo multidisciplinario que integra a la organización ofreció a los pequeños una mañana entretenida, con múltiples juegos y actividades que les permitieron vivir momentos de recreación y esparcimiento.

A través de un carrusel de fotografías colgado en la cuenta de la Fundación (@fninosimonaragua), se dio a conocer que esta acción formó parte del cuarto punto estratégico del Plan de la Patria y Plan de la aragüeñidad.

“Una gestión social, con personal especializado y humanista brindando atención integral, tal como ha instruido el presidente Nicolás Maduro Moros, y la gobernadora Joana Sánchez”, refirió la publicación.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY | FOTOS FRNSA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Aragua prepara Comunas Universitarias con miras a la primera Consulta Popular Universitaria

10 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Especial

C.C. Unicentro encendió la luz de la Navidad con gaitas y espectáculos

10 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

FundAragua mantiene despliegue de limpieza en la Carretera Nacional Santa Rita – Palo Negro

10 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Gran Misión Venezuela Mujer celebró primer encuentro en Mariño

10 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte