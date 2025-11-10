Iniciaron trabajos en infraestructura vial y en escuela «Luis Alejandro Alvarado» en Sucre

Las obras garantizarán la recuperación completa de la vialidad y la rehabilitación integral del importante centro educativo en el que más de 900 niños, niñas y adolescentes reciben clases

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura vial y garantizar espacios dignos para el Semillero de la Patria, iniciaron los trabajos de asfaltado y de rehabilitación en la Unidad Educativa Nacional «Luis Alejandro Alvarado» del municipio Sucre.

La obra enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T «Ciudades Humanas para el Buen Vivir», busca la recuperación de los espacios públicos y la infraestructura escolar, respondiendo a las necesidad de la comunidad, tal y como lo ha orientado el presidente, Nicolás Maduro y la Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

​Las cuadrillas de la Alcaldía desde la calle Sucre iniciaron la primera fase de la obra con labores de escarificación con el objetivo de preparar la superficie y posteriormente colocar la nueva carpeta asfáltica que mejorará la transitabilidad en esta importante arteria vial.

​De igual forma, las cuadrillas realizaron en la Unidad Educativa Nacional «Luis Alejandro Alvarado», labores de recubrimiento y frisado de paredes además de la impermeabilización completa del techo que brindará protección a la estructura escolar.

Además, en la escuela avanza la construcción de una nueva entrada, diseñada para el área de preescolar con el objetivo de garantizar la seguridad y movilidad de los más pequeños de la institución.

Durante esta jornada Igor Paéz, jefe de la Unidad de Batalla Hugo Chávez (UBCH), mencionó que las autoridades regionales y nacionales están prestando el apoyo para materializar los trabajos.

«Hoy se está haciendo la escarificación en la avenida Sucre y la rehabilitación en la escuela Luis Alejandro Alvarado en la que ya se le hizo su primer proceso de impermeabilización, en las paredes y el techo, además se le está haciendo una nueva entrada para la seguridad de los niños del preescolar una acción que se materializa gracias a los recursos del presidente, Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y el mejor Alcalde, Wilson Coy».

Por su parte, Humberto Lopenza , jefe de comunidad del sector Barrancón , Comuna Socialista La Gran Carpiera señaló que las cuadrillas permanecen desplegados para dar una solución a tiempo récord.

«Nos encontramos en esta importante arteria vial realizando trabajos de escarificación y también realizamos unos trabajos en la escuela Luis Alejandro solventando las problemáticas que estaban afectando la educación de los niños , esto gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y el Alcalde Wilson Coy «.

Finalmente, Marisol Marcano indicó que las dos importantes obras brindarán seguridad a 900 niños, niñas y adolescentes de la localidad.

«nos encontramos en la calle Sucre donde se está mejorando la vía con trabajos de asfaltado y al frente tenemos la Unidad Educativa Nacional Luis Alejandro Alvarado donde serán beneficiados 900 niños de la Comuna Socialista La Gran Carpiera, entre preescolar, escuela y liceo».

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA