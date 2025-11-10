Iniciaron trabajos en infraestructura vial y en escuela «Luis Alejandro Alvarado» en Sucre

Las obras garantizarán la recuperación completa de la vialidad y la rehabilitación integral del importante centro educativo en el que más de 900 niños, niñas y adolescentes reciben clases
CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura vial y garantizar espacios dignos para el Semillero de la Patria, iniciaron los trabajos de asfaltado y de rehabilitación en la Unidad Educativa Nacional «Luis Alejandro Alvarado» del municipio Sucre.
La obra enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T «Ciudades Humanas para el Buen Vivir», busca la recuperación de los espacios públicos y la infraestructura escolar, respondiendo a las necesidad de la comunidad, tal y como lo ha orientado el presidente, Nicolás Maduro y la Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.
Las cuadrillas de la Alcaldía desde la calle Sucre iniciaron la primera fase de la obra con labores de escarificación con el objetivo de preparar la superficie y posteriormente colocar la nueva carpeta asfáltica que mejorará la transitabilidad en esta importante arteria vial.
De igual forma, las cuadrillas realizaron en la Unidad Educativa Nacional «Luis Alejandro Alvarado», labores de recubrimiento y frisado de paredes además de la impermeabilización completa del techo que brindará protección a la estructura escolar.
Además, en la escuela avanza la construcción de una nueva entrada, diseñada para el área de preescolar con el objetivo de garantizar la seguridad y movilidad de los más pequeños de la institución.
Durante esta jornada Igor Paéz, jefe de la Unidad de Batalla Hugo Chávez (UBCH), mencionó que las autoridades regionales y nacionales están prestando el apoyo para materializar los trabajos.
«Hoy se está haciendo la escarificación en la avenida Sucre y la rehabilitación en la escuela Luis Alejandro Alvarado en la que ya se le hizo su primer proceso de impermeabilización, en las paredes y el techo, además se le está haciendo una nueva entrada para la seguridad de los niños del preescolar una acción que se materializa gracias a los recursos del presidente, Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y el mejor Alcalde, Wilson Coy».
Por su parte, Humberto Lopenza , jefe de comunidad del sector Barrancón , Comuna Socialista La Gran Carpiera señaló que las cuadrillas permanecen desplegados para dar una solución a tiempo récord.
«Nos encontramos en esta importante arteria vial realizando trabajos de escarificación y también realizamos unos trabajos en la escuela Luis Alejandro solventando las problemáticas que estaban afectando la educación de los niños , esto gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y el Alcalde Wilson Coy «.
Finalmente, Marisol Marcano indicó que las dos importantes obras brindarán seguridad a 900 niños, niñas y adolescentes de la localidad.
«nos encontramos en la calle Sucre donde se está mejorando la vía con trabajos de asfaltado y al frente tenemos la Unidad Educativa Nacional Luis Alejandro Alvarado donde serán beneficiados 900 niños de la Comuna Socialista La Gran Carpiera, entre preescolar, escuela y liceo».
IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA