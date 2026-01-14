Fuerza trabajadora del país marcha hoy en respaldo a Maduro y Flores

CIUDAD MCY.- El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) extiende convocatoria a la clase trabajadora del país para participar en la Gran Marcha Nacional que se llevará a cabo en Caracas este miércoles.

La movilización, organizada en respaldo a la recuperación del Presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores, tiene como punto de concentración la sede principal de Cantv, ubicada en la avenida Libertador, en Caracas. La hora de inicio está pautada para las 11:00 de la mañana.

La convocatoria está coordinada por la A/J Carmen Meléndez, alcaldesa y coordinadora Política de Caracas, y Nahum Fernández, vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV.

Con la etiqueta #QueremosANicolasYCiliaDevuelta la fuerza trabajadora del país está convocada a la manifestación de apoyo al liderazgo nacional de la pareja presidencial.

CIUDAD CCS | FOTO : CORTESÍA