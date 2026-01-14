Delcy Rodríguez aseveró que excarcelaciones continúan y actualizó la cifra

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este 14 de enero que hasta el momento han sido excarcelados 406 ciudadanos, y aseveró que este proceso aún no ha concluido, continuará de «manera limpia» y es arduo.

Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez aseveró que el encargado de las excarcelaciones está siendo coordinado por el vicepresidente de Seguridad, Diosdado Cabello.

Luego de sostener un encuentro con Cabello y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la presidenta encargada dijo que hay casos que se están revisando, algunos que incluyen homicidio, por ejemplo.

Ante medios nacionales e internacionales, Rodríguez sentenció: «Es fundamental informar la verdad. Este proceso debe estar desprovisto de esas miserias que algunas ONG han pretendido vender acerca de Venezuela».

Agregó: «El mensaje es claro: se trata de una nueva apertura del entendimiento político, desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica, con respeto hacia el otro y a los derechos humanos. Los mensajes de odio y las acciones de violencia no serán permitidos».

EL FOCO | FOTO : CORTESÍA