Funcionarios de la PBA consolidan despliegue en costas de Aragua

CIUDAD MCY-. En un despliegue de vanguardia que trasciende la vigilancia tradicional, el Gobierno Bolivariano ha transformado el operativo Semana Santa Aragua Segura 2026 en un acto de profundo amor por la tierra.

Bajo las directrices estratégicas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el liderazgo de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, la Policía Bolivariana de Aragua (PBA) se ha desplegado en las costas aragüeñas con la misión de proteger la vida del pueblo y defender el patrimonio natural.

Esta acción, enmarcada en el Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, ratifica que, en la visión del Aragua Potencia, cuidar la naturaleza es el más alto ejercicio de civismo y patriotismo.

PBA EN VANGUARDIA

El despliegue en el litoral aragüeño destaca por un enfoque humanista y pedagógico.

Los funcionarios de la PBA, además de garantizar el orden público, se han convertido en guías de conciencia ecológica, recorriendo cada metro de orilla para interactuar directamente con los temporadistas.

Las acciones clave de este operativo incluyen orientación ciudadana a través de charlas itinerantes sobre la importancia de mantener los espacios libres de contaminación.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA