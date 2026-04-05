Fundaragua instaló luminarias LED para favorecer familias en Libertador

CIUDAD MCY.- En una ofensiva técnica que prioriza el bienestar y la seguridad ciudadana, la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), ha consolidado un importante despliegue de iluminación en el municipio Libertador.

Esta acción, enmarcada en la Segunda Transformación (2T), garantiza entornos más seguros y dignos para más de mil 600 familias de la Comuna La Gran Pica, reafirmando que la gestión pública es la herramienta fundamental para la construcción de ciudades más humanas.

Estas acciones cumplen con la orientación del presidente constitucional Nicolás Maduro, bajo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el apoyo de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto al secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez y el presidente institucional de Fundaragua, Edinson Gutiérrez.

La operatividad en los sectores La Pica 1, 2 y 3 no conoce descanso, los trabajadores ejecutaron el cambio e instalación de 50 luminarias de tecnología LED.

Este abordaje integral contempló la sustitución de tecnología con el reemplazo de equipos obsoletos por unidades de alto rendimiento y bajo consumo, además, se hizo la revisión de líneas de tensión para asegurar la durabilidad del sistema, proporcionando la iluminación inmediata de arterias viales y caminerías internas, reduciendo los puntos críticos y fortaleciendo la prevención delictiva.

Al fortalecer la Comuna La Gran Pica, el Estado empodera al Poder Popular mediante la mejora sustancial de su calidad de vida, demostrando que la eficiencia administrativa es el motor que impulsa la felicidad social.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA

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