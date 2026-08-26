PSUV Aragua impulsa Consulta Nacional Popular con más de mil proyectos comunitarios

CIUDAD MCY.-En un despliegue de organización popular e institucional, la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Aragua se convirtió en el epicentro de un encuentro estratégico entre la Comisión de Comunas, representantes de los 18 municipios de la entidad, voceros de la Quinta Transformación (5T), enlaces de las alcaldías y promotores del Ministerio de las Comunas.

De acuerdo a la información suministrada por Manuel Pérez, responsable de la Comisión de Comunas en la Secretaría de la Dirección Regional del PSUV, esta jornada tuvo como objetivo principal afinar el cronograma informativo y logístico de cara a la próxima Consulta Nacional Popular, una cita electoral en la que la propia ciudadanía asumirá el timón en la toma de decisiones para sus territorios.

​Pérez destacó que, hasta la fecha, las asambleas de base han postulado más de mil proyectos. Detalló que las mesas de trabajo actuales están enfocadas en evaluar técnicamente este abanico de iniciativas, así como en revisar el balance de las consultas anteriores.

“La meta es determinar qué obras inconclusas requieren reasignación de recursos, cuáles han sido asumidas por las alcaldías o la gobernación, y cuáles se incorporarán como nuevas prioridades financiables por el Gobierno nacional”, expresó el representante de las comunas.

Expresó que durante el encuentro se articuló la logística para desplegar entre tres centros electorales por cada uno de los 192 circuitos comunales aragüeños. También dijo que el proceso electoral, fijado para el mes de octubre, convocará a todos los habitantes mayores de 15 años a ejercer su derecho al voto y seleccionar directamente los proyectos que resolverán las necesidades primordiales de sus comunidades.

RENOVACION CONSEJOS COMUNALES

​​Asimismo, informó el titular de las comunas en Aragua que la dirigencia abordó la renovación de las estructuras comunales. Con más de 400 consejos comunales cuyo periodo directivo venció hacia el mes de agosto de 2026, “Se activó una jornada integral de acompañamiento junto a movimientos sociales y la Secretaría de Comunas de la Gobernación. Este esfuerzo busca garantizar la cartografía social y la actualización de vocerías para mantener la legalidad y operatividad del poder popular”, mencionó.

​

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS | CIUDAD MCY