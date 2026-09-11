Iniciaron trabajos de impermeabilización en la Emergencia Pediátrica del HCM

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan de la Aragüeñidad, este miércoles iniciaron los trabajos de impermeabilización en el área de Emergencia Pediátrica del Hospital Central de Maracay (HCM), con el objetivo de fortalecer la infraestructura, corregir filtraciones y garantizar espacios óptimos para brindar atención médica oportuna a los pacientes pediátricos.

La intervención abarca la restitución del manto asfáltico en la cubierta del área de triaje, sala A, B y C, además de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, a través del Ministerio del poder popular de Obras Públicas (MPPOP).

Estas acciones se realizan cumpliendo con las políticas de protección social de la presidenta Delcy Rodríguez, en articulación con el ministro del poder popular para la Salud, Dr. Carlos Alvarado, la vocera de la aragüeñidad Joana Sánchez, bajo la supervisión de la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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