Fundacite Aragua realizó taller sobre violencia de género

Ciudad MCY.- En el marco de las jornadas de Mujeres y las Niñas en la Ciencia, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) en el estado Aragua llevó a cabo un taller sobre violencia de género.

La actividad contó con el apoyo de la Oficina Regional de Participación Ciudadana (ORPC), adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, así como del equipo multidisciplinario del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la región.

El objetivo principal del encuentro fue dar a conocer los avances y los retos pendientes del marco jurídico venezolano en materia de violencia de género.

La jornada inició con la ponencia del licenciado Agustín Ortega, integrante del equipo multidisciplinario del TSJ, quien explicó, con ejemplos concretos, las distintas manifestaciones de la violencia en general para luego profundizar en las particularidades de la violencia de género.

Ortega detalló que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla 25 tipos de violencia.

Asimismo, precisó que esta Ley no sólo protege a las mujeres, sino también a las niñas y adolescentes, y destacó que en los últimos tiempos se ha registrado un repunte de este tipo de casos.

Por su parte, Coranda García, coordinadora de la Oficina Regional de Participación Ciudadana (ORPC), realizó un recorrido histórico sobre cómo las mujeres han vivido la violencia y han visto restringidos sus derechos desde tiempos remotos.

García alertó que, actualmente, cada 10 días una mujer es asesinada, y subrayó la importancia de que los organismos competentes realicen las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades.

Otro dato alarmante que reveló fue que, durante el año 2025, se reportaron más de 30 mil casos de violencia en el país.

Para cerrar la actividad, el doctor David Ojeda, también integrante de la ORPC, explicó a los asistentes el ciclo de la violencia de género, el cual se divide en cuatro fases: luna de miel, acumulación de tensión, explosión o agresión, y reconciliación.

PRENSA FUNDACITE ARAGUA

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