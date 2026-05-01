Fundaragua ejecutó mantenimiento vial en el Distribuidor 4F

CIUDAD MCY.-El equipo de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), ejecutó labores de limpieza y mantemiento vial en la Av. José Casanova Godoy (Distribuidor 4F), entre los municipios Girardot y Santiago Mariño con la finalidad de garantizar el bienestar colectivo en el marco de la 2 T del Plan de las 7 Transformaciones.

A través de su cuenta oficial en la red social Instagram @fundaragua_gob se dio a conocer que las acciones ejecutada fueron mantenimiento preventivo y correctivo, junto a la recolección de desechos sólidos y vegetales, atendiendo este importante punto vial.

La jornada se realizó bajo las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodriguez y la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez, junto al secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos Rodolfo Ramírez y el presidente institucional de Fundaragua Edinson Gutiérrez.

Este hecho permite avanzar en las construcción de espacios más limpios, seguros y óptimos para la movilidad del pueblo aragüeño.

RAFAEL VELASQUEZ

FOTO: CORTESÍA