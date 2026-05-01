Proyecto comunitario mejora resguardo en complejo educativo de Zamora

La obra contempla la construcción de 95 metros lineales de cerca perimetral en el CEN Maestro Aristóbulo Istúriz, trabajo priorizado en la Consulta Popular Nacional que favorecerá a más de 340 estudiantes

CIUDAD MCY.- La seguridad de 349 estudiantes del Complejo Educativo Nacional “Maestro Aristóbulo Istúriz” comienza a fortalecerse con la construcción de una nueva cerca perimetral, obra priorizada por la comunidad organizada en la Consulta Popular Nacional en el municipio Ezequiel Zamora.

La intervención contempla la ejecución de 95 metros lineales de cercamiento, destinados a sustituir una estructura previamente deteriorada que comprometía las condiciones de resguardo dentro del plantel.

La obra se desarrolla en la Comuna Productiva “Batalla de Bocachica”, con participación directa de vecinos, voceros comunitarios y mano de obra local.

En ese contexto, la directora del plantel, Nicauli Cabrera, subrayó que la ejecución responde a una necesidad sentida: “teníamos la cerca perimetral sumamente deteriorada, lo que representaba una preocupación constante para toda la institución”.

Asimismo, destacó el rol de la organización comunal y el apoyo de la presidenta encarga Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y la alcaldesa Anahís Palacios, en la materialización del proyecto, precisando que la intervención favorece a estudiantes de educación inicial, primaria, media general y media técnica, lo que permite garantizar óptimas condiciones de seguridad para toda la matrícula.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA EJECUCIÓN

Desde el componente técnico, Argeni Rivero, maestro de obra y habitante de la comunidad “Terrazas de Zamora”, comentó con satisfacción que los trabajos se ejecutan con participación de un equipo local.

“Estamos trabajando un grupo de personas aquí en la comunidad, aportando un granito de arena para que los niños estén más seguros dentro de esta línea perimetral”, expresó Rivero, destacando el compromiso colectivo con la obra.

Por su parte, Eli Suárez, jefa de la Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), “Puente Guárico”, resaltó la importancia de ejecución dentro de las políticas de participación popular, al indicar que este proyecto no solo impacta en el presente sino que en el futuro garantizará mejoras de condiciones a la comunidad.

“Esto es muy bueno porque la institución forma parte de un punto y círculo integrado por siete comunidades: La Planta, Buen Samaritano, Terrazas de Zamora, Corazón de Mi Patria, Campo Alegre, Maisanta y La Rivera, cuyos estudiantes hacen vida en el plantel”, explicó Suárez.

COMPROMISO CON EL FUTURO

Desde la experiencia estudiantil, la ejecución de la obra también representa una mejora directa en las condiciones de resguardo dentro del plantel.

Leonardo Torres, estudiante de quinto año, señaló que la construcción de la cerca perimetral responde a una necesidad evidente: “la cerca se encontraba deteriorada y eso nos ayuda a tener más seguridad para los estudiantes, tanto de básica como de media general”.

Torres destacó además el significado de aportar al plantel antes de culminar su etapa académica: “me siento contento porque estamos dejando algo para los estudiantes que vienen, para que estén más protegidos dentro de la institución”.

La construcción de la cerca perimetral se consolida así como una acción articulada entre comunidad, instituciones y estudiantes, orientada a mejorar las condiciones de seguridad y el entorno educativo en el municipio Ezequiel Zamora.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA