Jornada veterinaria atendió más de 280 animales de compañía y comunitarios

Los veterinarios desarrollaron servicios gratuitos especializados como; desparasitación, corte de uñas, limpieza de orejas, peluquería canina, cura de heridas, aplicación de vacunas antirrábica y séxtuple

CIUDAD MCY.- En los espacios del parque Felipe Guevara Rojas, el equipo de Misión Nevado y grupos de protección animalista, llevaron a cabo una jornada de atención veterinaria gratuita en la que fueron atendidos más de 280 animales de compañía y en situación de calle.

La actividad contó con el acompañamiento de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández; y Francisco Mijares, coordinador regional de la Misión Nevado.

En esta actividad los veterinarios desarrollaron los servicios de desparasitación, corte de uñas, limpieza de orejas, peluquería canina, cura de heridas, aplicación de vacunas antirrábica y séxtuple.

Durante la jornada, las autoridades hicieron un recorrido para constatar que los caninos y felinos recibieran una atención de calidad para su bienestar.

La gobernadora Sánchez enfatizó que este tipo de operativos no son acciones aisladas, sino una política de estado que busca fomentar la tenencia responsable y el respeto por la vida animal.

MÁS QUE UN COMPAÑERO

En este encuentro, los aragüeños expresaron que sus amigos de compañías se merecen lo mejor.

Laura Medina llevó a su gato, llamado Patricio, quién fue atendido por los profesionales. «A mi Patricio le colocaron las vacunas que le hacían falta, le cortaron las uñas y en el corredor de emprendedores le compre unos accesorios».

Por su parte, Zulay Gil, acompañada de su canina Fiona, expresó, «esta jornada es un éxito, todo los servicios son gratis y mi Fiona recibió atención en la peluquería canina y vacunación».

Esta actividad logró fortalecer la red de protección en el estado Aragua reafirmando la disposición de las autoridades de continuar llevando estos operativos a las diversas comunidades de la región.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA