Instalado en Aragua Plan Nacional de Caracterizacion del Rebaño Bovino 2026

El despliegue permitira precisar el numero exacto de animales y unidades de produccion registradas para optimizar los ciclos de inmunizacion y los estandares de tranzabilidad sanitaria requeridos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones estrategicas orientadas por el Ejecutivo Nacional para fortalecer el aparato productivo del pais, el estado Aragua dio inicio al Plan Nacional de Caracterizacion del Rebaño Bovino 2026.

La iniciativa busca consolidar el expediente epidemiologico de la nacion rumbo a la certificacion internacional de Venezuela como territorio libre de fiebre aftosa.

El lanzamiento del plan se realizó en el municipio Jose Angel Lamas específicamente en la zona Industrial- El Guaril , el cuál estuvo encabezado por el secretario agroalimentario de la entidad, Jose Gregorio Hernández; el coordinador regional del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI); Yupanquy Gimenez; la directora estadal del Ministerio de Agricultura y Tierras, María Rosale y Erik Ramírez, representante de la gobernación del estado Aragua.

Durante la jornada, las autoridades indicaron que la caracterizacion no solo permitira precisar el numero exacto de animales y unidades de produccion registradas, sino que tambien optimizara los ciclos de inmunizacion, el control de movilizacion del ganado y los estandares de tranzabilidad sanitaria requeridos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Erik Ramírez, representante de la gobernación indicó que la primera fase del censo contará con una duración de aproximadamente 177 días.

«Son aproximadamente 150 encuestadores a lo largo de los 18 municipios, es un levantamiento de información confidencial y tecnológico para todas las unidades de producción sin importar su tamaño desde un solo animal hasta grandes productores».

De igual manera indicó que la segunda fase será de inmunización y vacunación para los rebaños de bovinos.

«En este plan estara presente el Ministerio de Agricultura y Tierras, INSAI, INIA, Colegio de Médicos Veterinarios, fundaciones de ganaderos y consejos comunales para garantizar la vacunación de los rebaños», afirmó Ramírez.

Las autoridades presentes también resaltaron que este esfuerzo mancomunado en el campo aragüeño es determinante para consolidar la soberanía alimentaria y abrir definitivamente las puertas a la exportación de carne y leche de producción nacional.

Finalmente cabe mencionar que este abordaje del Plan Nacional de Caracterización del Rebaño Bovino 2026, se mantendrá desplegado de manera simultáneamente en las comunidades agropecuarias del estado Aragua durante las próximas semanas, contando con el acompañamiento de veterinarios y vacunadores para consolidar un territorio libre de fiebre aftosa

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS | KAREN RODRÍGUEZ