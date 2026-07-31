Fundaparques lideró encuentro estratégico para el desarrollo del ecosistema recreativo en Aragua

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar espacios seguros para la recreación familiar durante la temporada vacacional, autoridades regionales instalaron el primer encuentro estratégico para el fortalecimiento, optimización y resguardo del ecosistema de parques del estado Aragua, enmarcado en las directrices del Plan de la Aragüeñidad que impulsa la gobernadora Joana Sánchez.

La jornada, realizada en las instalaciones del Parque “Agustín Codazzi”, ubicado en el municipio Santiago Mariño, estuvo liderada por Manuel López, presidente de la Fundación Parques de Aragua (Fundaparques), junto a su equipo directivo y gerencial.

El encuentro contó con la participación del secretario general de Ciudades Humanas, Infraestructura y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez; el secretario general de Seguridad Ciudadana y Defensa, G/D Jesús Fernández Alayón; el secretario general de Ecosocialismo, Ciencias y Tecnología, Marcelo Sánchez; y el gerente regional de Inparques, José Parra,

Acompañados por representantes de parques de los 18 municipios del estado.

Durante la actividad, se anunció la activación de una agenda centralizada para articular las dinámicas en todos los espacios públicos regionales. En materia de resguardo, se establecerá un despliegue operativo junto a los Cuadrantes de Paz para proteger a visitantes y familias, además de ratificar la extensión del Plan “Chuquisaca” para el mantenimiento integral de las áreas verdes y recreativas.

Manuel López destacó que, a propósito del Día Internacional de los Parques Naturales este 24 de agosto, se mantendrá una programación que incluirá actividades recreativas y de sano esparcimiento en los distintos puntos de la región.

“El trabajo articulado entre la gobernación, las alcaldías e Inparques es la clave para ofrecer a los aragüeños espacios seguros, dignos y biosaludables”, afirmó el presidente de Fundaparques.

Finalmente, estas acciones responden al compromiso de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, con el sano esparcimiento, reafirmando que la consolidación de espacios públicos de calidad es una prioridad política para garantizar la mayor suma de felicidad posible al pueblo aragüeño

PRENSA FUNDAPARQUES

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