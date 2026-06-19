Realizaron jornada de salud en urbanismo Antonio Ricaurte

Más de 400 beneficios de salud y 195 consultas especializadas fueron ofrecidas a familias de Mario Briceño Iragorry

CIUDAD MCY.- Desplegar atención social a las comunidades aragüeñas es parte del cumplimiento del buen vivir, por este motivo el gobierno del Aragua, a través de Corposalud, y en articulación directa con el Poder Popular, se ejecutó una jornada de salud en el sector 7 del Urbanismo Socialista “Antonio Ricaurte”, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI).

Durante dicho abordaje se distribuyeron más de 400 beneficios de salud, según lo informó la Corporación de Salud a través de su red social Instagram, por medio del cual aseguró que esta actividad se enmarca en el Plan de la Aragüeñidad, impulsada por la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, para optimizar los servicios públicos en la región.

De igual manera, este plan de atención corresponde al diseño de atención impulsado por la presidenta (E), Delcy Rodríguez y el ministro Carlos Alvarado, como Plan de Salud y Vida 2026 enfocado en fortalecer el sistema público nacional de salud en las bases comunitarias.

ATENCIÓN BRINDADA A LA COMUNIDAD

Desde la comunidad “Antonio Ricaurte” se realizaron más de 195 consultas especializadas en áreas como medicina general, diabetología, dermatología, ginecología y obstetricia; además de oftalmología, optometría, discapacidad y odontología.

También, el equipo de las batas blancas ejecutó 158 pesquisas de talla, peso e hipertensión arterial, y activó un punto de inmunización para colocar dosis de vacunas contra el toxoide, fiebre amarilla, pentavalente y trivalente.

ELIMAR PÉREZ

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