Fundaragua asegura espacios turísticos con mantenimiento integral

Abordaje en el mirador que se ubica en la carretera Maracay-Ocumare de la Costa, mediante el barrido, poda y desmalezamiento

CIUDAD MCY.- De cara a los días con mayor movilización por el asueto de Semana Santa, el equipo de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua se desplegó en los puntos turísticos de la entidad, con el objetivo de mantener seguras y embellecidas las distintas zonas.

Una de las áreas intervenidas fue el mirador que se ubica en la carretera Maracay-Ocumare de la Costa, donde se ejecutó la limpieza y saneamiento ambiental, mediante el barrido, poda, desmalezamiento, recolección y disposición de desechos.

Estas acciones “contribuyen a la conservación de este importante espacio natural”, refiere una publicación en la cuenta de Instagram del ente (@fundaragua_gob).

Basados en las estrategias ecosocialistas y turísticas, la fuerza trabajadora mantiene el compromiso por el cuidado del Parque Nacional Henri

Pittier, según los establecido en la 2T y 6T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : FUNDARAGUA