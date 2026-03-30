Ribas albergó Campeonato Nacional de Dominó Infantil

La competencia, organizada junto a la Federación Venezolana de Dominó, permitió evaluar el nivel competitivo de 14 jóvenes de diferentes estados del país que buscaron su clasificación a los Juegos Nacionales Juveniles

CIUDAD MCY.- Como parte del calendario deportivo nacional, el municipio José Félix Ribas recibió el Campeonato Nacional de Dominó Infantil Aragua 2026, categoría Sub-18, torneo que concentró a 120 atletas de distintas regiones del país.

La competencia se desarrolló en los espacios del Centro Industrial y de Capacitación Técnica Socialista de Aragua (Cincatesa), donde delegaciones provenientes de 14 estados participaron en esta jornada clasificatoria a los Juegos Nacionales Juveniles, destacando el alto nivel competitivo y la preparación de los jóvenes exponentes de esta disciplina.

El evento contó con el acompañamiento del alcalde de la municipalidad, Juan Carlos Sánchez, quien compartió con los atletas, entrenadores y equipos técnicos durante el desarrollo de las partidas.

La actividad fue posible gracias al trabajo articulado entre la Federación Venezolana de Dominó, la Asociación de Dominó del estado Aragua y el respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, consolidando no sólo la región sino el municipio como referencia en la organización de eventos deportivos de alcance nacional.

Tras intensas rondas de juego marcadas por estrategia, concentración y trabajo en equipo, la delegación del Distrito Capital se alzó como campeona absoluta del certamen, seguida por los estados Carabobo y Lara. En la categoría femenina, Carabobo obtuvo el primer lugar, escoltado por Nueva Esparta y Delta Amacuro; mientras que en masculino, el Distrito Capital lideró la clasificación, con Lara en la segunda posición y Anzoátegui en el tercer puesto.

La participación de jóvenes atletas de todo el país evidenció el crecimiento sostenido del dominó como disciplina competitiva y formativa, al tiempo que reafirmó su importancia en el fortalecimiento de habilidades cognitivas, la toma de decisiones y la promoción de valores como la disciplina, el respeto y el compañerismo.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA