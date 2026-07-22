Gobierno Bolivariano evalúa evidencias geológicas co-sísmicas en el municipio Tovar

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo institucional que busca salvaguardar a la población y evaluar el comportamiento del terreno tras los recientes movimientos telúricos, un equipo multidisciplinario conformado por el Gobierno Bolivariano de Aragua, Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), la Dirección de Protección Civil Aragua y la Alcaldía del Municipio Tovar, con la anuencia y respaldo de la gobernadora Joana Sánchez, desplegó una jornada de inspección técnica para la búsqueda y caracterización de evidencias geológicas co-sísmicas en diversos sectores de la entidad.

La comisión de campo, integrada por los especialistas de Funvisis Luz Rodríguez, María Linares, Julio Espalillat y Jesimar Carrión; en articulación con las autoridades regionales y locales, recorrió los puntos críticos de la jurisdicción para levantar un diagnóstico preciso sobre el estado de taludes, vías de acceso y estructuras habitacionales.

Durante el despliegue técnico, la comisión de expertos constató situaciones geológicas en la fábrica “Charcutería Tovar”, sector La Montaña con carretera Nacional Colonia Tovar – El Junquito, y evaluó el colapso del muro de contención ubicado en el borde oeste de la vía producto de un asentamiento diferencial en el terreno. De la misma manera, la comisión verificó que los trabajos de reparación de esta estructura ya se encuentran en ejecución.

Mientras que en el sector La Capilla, especialmente en el tramo vial que conecta desde la charcutería hacia La Capilla, se registraron deslaves sísmicos en ambos taludes, caracterizados por la presencia de rocas con alto grado de meteorización. Además, se detectaron grietas de retroceso en la cresta de la corona de deslizamiento, lo que representa un riesgo para la vivienda del lugar.

Entre tanto, en los sectores La Cava Alta y La Cava Baja, se evidenció asentamiento diferencial en viviendas cuyos muros colindan con el borde del talud. Por su parte, en La Cava Baja se atendió un deslizamiento activo que dejó tres vehículos sepultados. Para frenar el desplazamiento de la masa de tierra, los especialistas sugirieron acordonar la zona distal y mantener material en la base del terreno como contención natural.

De igual forma, se constató una serie de movimientos de remoción en masa en la vía Colonia Tovar – El Cedral, tales como desprendimiento de rocas, deslaves sísmicos y la reactivación de deslizamientos antiguos tras el sismo. Igualmente, en el sector La Rosa a cresta La Cruz del Jarillo.

Por último, en la ruta hacia La Cruz del Jarillo, zona limítrofe de Aragua – Miranda, se observaron grietas en la vía generadas por el fenómeno conocido como “efecto de cresta”, las cuales produjeron a su vez coronas de deslizamiento hacia ambos bordes de la fila (sentidos este y oeste).

Cabe destacar que, el Ejecutivo regional, de la mano con la Alcaldía del Municipio Tovar y los organismos de gestión de riesgo, mantiene la alerta preventiva y mantendrá a las cuadrillas desplegadas en la geografía aragüeña.

Es por ello que, las autoridades hacen un llamado a los habitantes y visitantes a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales, acatar los acordonamientos de seguridad en las áreas vulnerables y reportar cualquier grieta nueva o desprendimiento de material a las líneas de emergencia de Protección Civil.

Las inspecciones de campo continuarán progresivamente en los puntos de mayor fragilidad geológica, con el fin de generar los diagnósticos que orienten las futuras obras de mitigación y resguarden la integridad física de la ciudadanía.

PRENSA GBA

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