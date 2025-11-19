FundAragua ejecuta operativo integral de limpieza en el Liceo José Luis Ramos

CUIDAD MCY.-En el marco de las políticas de recuperación y mantenimiento de espacios educativos en el estado Aragua, se desarrolló un operativo integral de limpieza en el Liceo José Luis Ramos, ubicado en el urbanismo Las Acacias, perteneciente a la Comuna Lanceros del municipio Girardot.

Las labores incluyeron desmalezado, recolección de desechos, poda fitosanitaria controlada, barrido de áreas comunes y adecuación de los accesos principales del plantel, con el propósito de garantizar ambientes óptimos para la comunidad estudiantil.

La jornada contó con la presencia del presidente de FundAragua, Edinson Gutiérrez, quien destacó el compromiso institucional con el fortalecimiento de la infraestructura educativa. También participaron el jefe de UBCh Daniel Guerra y el concejal Franklin Araujo, en acompañamiento a las acciones organizadas junto al Poder Popular.

Gutiérrez señaló que estas iniciativas se desarrollan en cumplimiento de las orientaciones del Presidente Nicolás Maduro y bajo las instrucciones de la Vocera del Poder Popular para la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, quienes mantienen como prioridad la recuperación de espacios fundamentales para el desarrollo de la juventud aragüeña.

Con este operativo, FundAragua continúa su agenda de trabajo orientada al saneamiento, embellecimiento y mejora de infraestructuras en instituciones educativas del estado.

