Desde el municipio Ribas Aragua se unió en oración por la paz mundial

CUIDAD MCY.-Desde el municipio José Félix Ribas, y en perfecta unión espiritual, el pueblo aragüeño se unió en oración por la paz, elevando plegarias junto a la comunidad cristiana evangélica de Venezuela y Estados Unidos de Norte América, dando muestra de fe y esperanza por un mundo mejor.

El pueblo ribense se concentró en los espacios del Teatro Municipal de Ribas en compañía de pastores evangélicos de los municipios Bolívar, Revenga, Santos Michelena, Sucre, Mariño y Ribas, desde donde compartieron en videoconferencia con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, quien destacó la nobleza del pueblo venezolano y estadounidense, que a diario se levanta a trabajar convencido de que existe un mundo de paz.

Acto seguido y unidos como hermanos, se congregaron frente del teatro elevando todos y cada uno de los presentes oraciones por el entendimiento entre naciones sin distinción de credo ni creencias, pero sí unidos en el amor de Dios.

Joana Sánchez, gobernadora y máxima autoridad civil en el estado Aragua, estuvo encabezando la oración de la mano del Poder Comunal, destacando que el pueblo de Venezuela y el mundo entero quiere vivir lejos de guerra y en hermandad.

“Nosotros nos agarramos a un solo Dios, al Dios que nos da palabra y discernimiento, hemos vivido momento de angustia y desiertos durante estos 405 de la ciudad, donde se ha derramado sangre, sudor y lágrimas durante el tiempo pagando la indolencia de la gente… La oración ha permitido levantar un muro de contención espiritual; debemos doblar rodilla, pedir perdón por nuestras acciones y eso no nos hace más ni menos. EL Presidente nos ha pedido que coloquemos en primer lugar al Rey de reyes… Hoy más que nunca debemos estar unidos”, indicó la Gobernadora

Agregó Joana Sánchez, que falta muchísimo por hacer, “algunos que le hemos puesto corazón y otras que no se han podido por esta misma situación”, concluyo.

Por su parte, el Alcalde Juan Carlos Sánchez, enfatizó las palabras del presidente Nicolás Maduro, al haber declarado “Venezuela, tierra de Jesucristo”, importante acción para la nación, “estamos en una batalla, en un conflicto que no es solo en lo terrenal sino espiritual… Nosotros estamos con el Dios que nos enseñaron a amar desde niño y como dijo la primera combatiente Cilia Flores, ¡si Dios está con nosotros quién en contra!”.

El Alcalde se refirió como un hecho causal que se realizara la cadena de oración al celebrarse los 405 años de la institución de la ciudad de La Victoria, recalcó “es una noche para orar, aquí estamos siempre en victoria y somos un pueblo de paz, junto al hijo del Comandante Chávez que ha trabajado para garantizar la paz y en cada espacio hay gente que está dispuesto a garantizar la paz de nuestro país”.

