Catastro gestiona más de 600 inspecciones mensuales en Girardot

El proceso de regularización avanza con 2.000 empadronamientos en la parroquia Choroní

CUIDAD MCY.-La Dirección Municipal de Catastro ejecuta aproximadamente 600 inspecciones mensuales en el municipio Girardot para actualizar la base catastral, aclarando la realidad física, jurídica y económica de los inmuebles mediante un proceso que garantiza registros precisos y actualizados.

Jeannete Morales, directora de Catastro, informó que las inspecciones catastrales permiten mantener la precisión de datos sobre linderos, dimensiones y características constructivas.

Agregó que de esta manera aseguran que los registros de propiedad correspondan con las condiciones actuales de los inmuebles, procedimiento técnico que constituye la base para una administración tributaria eficiente y transparente.

La arquitecta también detalló que entre las ventajas destaca la protección jurídica del inmueble ante el municipio, el ajuste justo del tributo según la realidad física de la propiedad, y la actualización de información que facilita la planificación de obras y servicios. Estas acciones contribuyen al crecimiento ordenado de la ciudad y garantizan equidad en el cobro de impuestos.

Resaltó que en la parroquia costera de Choroní se desarrolla un proceso especial de regularización de inscripciones catastrales y tenencia de la tierra, donde más de 2.000 empadronamientos se han completado hasta la fecha. Esta intervención resulta crucial considerando que la mayoría de los inmuebles no contaban con titularidad definida previamente.

Estas acciones son un ejemplo del impulso del alcalde Rafael Morales con la modernización administrativa municipal, en articulación con la gobernadora Joana Sánchez, implementando políticas públicas que garantizan transparencia, legalidad y ordenamiento territorial para el desarrollo integral de Girardot, enmarcados en la primera transformación «Economía Productiva».

Alcaldía de Girardot | FOTOS: CORTESÍA