Fundaragua intensifica labores de embellecimiento en la UPEL Maracay

El despliegue permitió atender áreas prioritarias del recinto universitario, contribuyendo al embellecimiento y conservación de espacios comunes destinados al desarrollo académico y comunitario.

CIUDAD MCY.- Como parte del despliegue continuo en la recuperación a los espacios de educación universitaria en todo el territorio aragüeño, se intensifican los trabajos de embellecimiento en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), sede Maracay.

Las labores que se enmarcan en la Segunda Transformación “Ciudades más Humanas y Servicios Públicos”, y son ejecutadas por la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua).

Entre los trabajos técnicos realizados por las cuadrillas destacan, mantenimiento general, recolección de residuos sólidos y vegetales, remoción masiva de sedimentos acumulados, saneamiento de drenajes y alcantarillados.

El despliegue permitió atender áreas prioritarias del recinto universitario, contribuyendo al embellecimiento y conservación de espacios comunes destinados al desarrollo académico y comunitario.

Asimismo, las labores fortalecen ambientes más adecuados para la comunidad estudiantil y el pueblo aragüeño, favoreciendo condiciones óptimas en una de las instituciones universitarias de mayor referencia en la entidad.

Finalmente cabe destacar estas acciones responden a las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y el presidente institucional de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, en el marco de las políticas dirigidas a la consolidación de espacios públicos de calidad.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA