Protección Animal de Mariño brindó atención integral a mascotas en dos comunas

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por garantizar el bienestar de la fauna doméstica, la Unidad de Protección Animal del municipio Santiago Mariño llevó a cabo una exitosa jornada quirúrgica de esterilización felina en la comunidad La Magdalena de la comuna Samán de Güere, a la par de un despliegue de atención médico-veterinaria integral en la cancha de Kenpo de la comuna socialista El Mácaro. Este tipo de actividades son promovidas de manera directa por el gobierno de Santiago Mariño.

Ambos despliegues estuvieron encabezados por Yoselyn Montaño, directora de la Unidad de Protección Animal de la jurisdicción, quien destacó el alcance de estas iniciativas itinerantes. Los operativos incluyeron a la población canina y felina con servicios de desparasitación, cortes de pelo y uñas, así como la entrega gratuita de medicamentos y vitaminas de forma complementaria a las cirugías.

La actividad contó además con la presencia del diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, responsable del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), quien respalda las políticas de atención que se ejecutan en la entidad de forma articulada.

«Nos encontramos desplegados junto al equipo veterinario en esta jornada donde se han beneficiado 50 gatitos de 14 comunidades de la comuna Samán de Güere. También se atendió a los perritos brindándoles asistencia integral. Estamos muy contentos por la receptividad de las personas», afirmó Montaño.

Asimismo, la servidora pública enfatizó que estas jornadas de atención integral son posibles gracias a los lineamientos emitidos por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez; y el alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, quien también acompañó activamente las jornadas.

Por su parte, Freija Villegas, voluntaria de la institución, señaló el rol de esta dependencia como la primera unidad de gestión animal del estado Aragua, posicionando al municipio Santiago Mariño como pionero entre las 18 jurisdicciones de la entidad regional.

Villegas explicó que el trabajo voluntario abarca desde la conformación de los comités comunitarios hasta la orientación legal a los voceros y habitantes para canalizar denuncias por maltrato animal.

«Los animales tienen leyes y derechos, y nos ocupamos de llevar esa información a las comunidades para disminuir los índices de maltrato», concluyó Villegas, precisando en el reporte que en la jornada se logró atender a más de 60 animales.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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