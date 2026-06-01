Alcalde Melo da prioridad a cercanía y atención social del pueblo de Urdaneta

El mandatario municipal explicó los avances en materia de movilidad, asfaltado, deporte, aguas servidas, economía y futuros proyectos

CIUDAD MCY.- El municipio Rafael Guillermo Urdaneta ha vivido una trasformación real y concreta en materia social y de servicios, logrando mejorar significativamente el buen vivir de los ciudadanos de la localidad.

Con políticas públicas, implementadas a través del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, la jurisdicción se ha convertido en referente con una gestión que atiende directamente a las solicitudes y necesidades de los vecinos y vecinas.

El alcalde Julio Melo presentó un balance de las obras ejecutadas en el municipio en materia de movilidad, asfaltado, deporte, aguas servidas, economía y futuros proyectos.

Durante la entrevista, el mandatario municipal destacó que han sido nueve meses de gestión logrando cumplir con las peticiones de las comunidades.

ASFALTADO E IMPULSO DE LA ECONOMÍA AGRÍCOLA

Uno de los puntos abordados por el alcalde Melo fue el Plan de Asfaltado, que ha recuperado importantes arterias viales agrícolas en esta localidad del Sur de Aragua.

“Pudimos asfaltar la Troncal 08 en un tramo, una importante arteria vial que comunica dos parroquias del municipio, y que no solo nos comunica con gran parte del Sur de Aragua, sino también gran parte de la producción de Guárico, que va hacia Caracas, sale por San Casimiro”, afirmó.

El burgomaestre indicó que con la mejora de la vialidad, además de fortalecer la economía local, se han prevenido accidentes de tránsito.

“Hace unos meses tardábamos hasta 45 minutos en un tramo aproximadamente de tres kilómetros. Hoy, nosotros podemos decir que ese tramo de tres kilómetros se puede pasar en tan solo cinco minutos, porque eso quedó totalmente rehabilitado en una carpeta corrida de asfalto; además, hemos logrado prevenir accidentes que antes por los huecos sucedían pero que son parte de un problema que quedó en el pasado”, aseveró.

Para concluir, Melo también enfatizó que las acciones viales se han visto reflejadas en las comunidades agrícolas. “Hoy podemos decir que cuatro caseríos están completamente rehabilitados de su vialidad, como lo son: el caserío del Totumo, el caserío del Playón, el caserío Monte Oscuro y el caserío de Las Guacamayas”, señaló.

SERVICIOS PÚBLICOS

En materia de servicios públicos, el mandatario municipal destacó el funcionamiento de la ruta de recolección de desechos sólidos que atiende al 100% a la localidad.

“Tenemos una ruta que abarca la recolección en la parroquia Barbacoas y, adicionalmente, nosotros incorporamos una ruta que está atendiendo a la parroquia San Francisco de Cara, donde no se hacía recolección de servicios de desechos sólidos, ese servicio no existía en esa parroquia”, informó el alcalde Melo.

En ese mismo orden de ideas, añadió: “más allá de que este es un tema de un servicio importante, es porque hemos con esto evitado la quema de basura que, por supuesto, genera contaminación ambiental. Es por ello que trabajamos en preservar la salud de nuestro pueblo y ahora estamos al 100% de la recolección en el municipio”.

El alcalde también comentó sobre la optimización de aguas servidas. “Hemos trabajado siempre de la mano con Hidroven, ahorita estamos trazando un plan, levantamos una serie de proyectos y estamos trabajando este tema de la mano de nuestra gobernadora Joana Sánchez’’, expresó.

DEPORTE Y ATENCIÓN SOCIAL

Uno de los puntos centrales de la entrevista y que recalcó el mandatario de Urdaneta fue la recuperación de los espacios deportivos que fomentan la recreación y eliminan el ocio. “Trazamos un plan de recuperación de los espacios públicos deportivos de nuestro municipio donde ya llevamos más de un 54% de la canchas deportivas y diferentes estadios que impactan directamente tanto a los jóvenes como a la familia en general’’, señaló el burgomaestre.

En ese mismo sentido, Melo anunció: “próximamente también tendremos en articulación el programa Mi Cancha Bonita, se va también a rehabilitar tres canchas más en el municipio”.

De igual manera, el alcalde Julio Melo subrayó que, gracias a la remodelación de las diferentes instalaciones, el municipio Urdaneta se perfila para ser epicentro de disciplinas deportivas correspondientes al sur de la entidad aragüeña.

En otro contexto, el burgomaestre explicó sobre los despliegues sociales que se realizan de manera continua. “Estamos desplegados en un reloj que atiende las siete comunas del municipio y donde hemos llegado a comunidades a las que nunca antes había llegado autoridad alguna, con atención completa en toda la localidad, tanto adultos mayores, niños y comunidad en general, con consultas especializadas y una amplia gama de servicios, logrando atender directamente sus necesidades más sentidas’’, expresó la máxima autoridad municipal.

OBRAS PARA URDANETA

Al finalizar la entrevista, el jefe municipal anunció sobre diferentes obras que se ejecutan la jurisdicción y otros proyectos a realizarse.

“Vienen 2 mil toneladas de asfalto más para el municipio, para atender la local ocho y poder atender diferentes situaciones de bacheo que debemos hacer en las siete comunas; además, actualmente estamos desarrollando el sistema de distribución de agua potable del universitario, que este mes debe quedar culminado al 100%”, concluyó.

En otro orden de ideas, el alcalde Melo, expresó sobre las acciones de servicios públicos. “En materia de servicios vamos atender a todas nuestras comunidades. Estamos haciendo una importante adquisición de lámparas para ir atendiendo el alumbrado público las diferentes zonas de la jurisdicción, además de lo que va a ser el desarrollo de proyectos de aguas servidas para la sustitución de colectores’’.

El burgomaestre también comentó sobre la reinauguración de una sede de Protección Civil y una nuevo espacio para la Policía Bolivariana de Aragua, lo que va a contribuir significativamente para la protección ciudadana de la localidad.

YORBER ALVARADO

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