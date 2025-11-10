FundAragua mantiene despliegue de limpieza en la Carretera Nacional Santa Rita – Palo Negro

CIUDAD MCY.- En articulación con la empresa Aramica y Vías de Aragua, la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (FundAragua) continúa ejecutando labores de saneamiento y recolección de desechos sólidos y vegetales en la Carretera Nacional Santa Rita – Palo Negro, municipio Libertador, con el propósito de garantizar espacios viales más limpios, seguros y ordenados para el tránsito y la comunidad.

Durante tres días consecutivos, las cuadrillas de la institución han desarrollado un plan integral de limpieza en esta importante arteria vial, mejorando significativamente la movilidad vehicular y el bienestar de los habitantes de las zonas cercanas.

Así mismo, como parte de las acciones de mantenimiento ambiental, se realizó un saneamiento integral en las instalaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) José Antonio Vargas, mejor conocido como El Seguro La Ovallera, contribuyendo con la salubridad y el óptimo funcionamiento de este centro asistencial de referencia en la región.

Estas labores se enmarcan en la 2T: Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, política impulsada por el Ejecutivo Nacional para fortalecer la gestión de los servicios públicos, la preservación ambiental y el desarrollo urbano sostenible.

El presidente de FundAragua, Edinson Gutiérrez, destacó que estos trabajos se ejecutan bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, la dirección de la Vocera del Poder Popular para la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, y la supervisión del Secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez.

“Continuamos desplegados en distintos puntos del estado, comprometidos con el bienestar del pueblo aragüeño y con la consolidación de una Aragua más limpia, organizada y transformada”, afirmó Gutiérrez.

Con este tipo de acciones, FundAragua reafirma su compromiso institucional con la optimización de los servicios públicos, el embellecimiento urbano y la promoción de entornos saludables para todos los aragüeños.

PRENSA FUNDARAGUA | FOTOS: CORTESÍA