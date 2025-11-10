Gran Misión Venezuela Mujer celebró primer encuentro en Mariño

CIUDAD MCY.- El municipio Santiago Mariño fue el escenario central para el primer encuentro de la Gran Misión Venezuela Mujer en su segunda etapa, congregando a los equipos de los 18 municipios de la entidad aragüeña y reuniendo a 180 mujeres que forman parte de la jurisdicción.

La jornada fue liderada por Eglee López, coordinadora regional del Vértice 1 de la Gran Misión Venezuela Mujer, enfocada esencialmente a la protección de la vida en todas sus etapas. La articulación de este vértice es clave para la implementación de las políticas de salud femenina en todo el estado bolivariano de Aragua.

En este sentido, López detalló que la jornada se enmarcó en dar orientaciones sobre los siete vértices y las tres comisiones conformadas por: Comunicación e Información; Asuntos Internacionales y Nacionales; y Finanzas y Logística.

Estas acciones son direccionadas por la ministra del poder popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitze Santaella; la gobernadora de Aragua Joana Sánchez; la autoridad única de Asuntos para la Mujer de Aragua, Gipsy Colmenares en coordinación con la autoridad única para la Salud, Yosmary Lombano.

El equipo regional también se enfocó en brindar acompañamiento y orientaciones claras para concretar metas a corto y mediano plazo para la organización de la mujer en la región.

Así mismo, la coordinadora Eglee López, señaló que se estableció la conformación de los comités de mujeres dentro de los consejos comunales; el impulso para la creación del Movimiento Josefa Joaquina Sánchez y la formación de lideresas.

Por otra parte, anunció la creación de la Escuela de Formación de Lideresas en el municipio Libertador, pautando su apertura en los próximos meses, teniendo como meta la conformación de 19 mil comités de mujeres para la inauguración del centro de formación.

Finalmente, manifestó que la Gran Misión Venezuela Mujer, ratifica su despliegue en cada comuna, consejo comunal y espacios de la entidad, fortaleciendo la organización de las voceras, lideresas, jefas de calle, entre otras; reconociendo el respaldo del presidente obrero Nicolás Maduro, de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y del alcalde Carlos Guzmán.

