Aragua prepara Comunas Universitarias con miras a la primera Consulta Popular Universitaria

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de consolidar espacios de participación directa y fortalecer el protagonismo estudiantil en la transformación de sus instituciones, se dio inicio en el estado Aragua a la conformación de las primeras Comunas Universitarias, como antesala a la Primera Consulta Popular Universitaria, prevista para el próximo 28 de noviembre.

Esta experiencia inédita, impulsada por la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU), busca convertir a los jóvenes en arquitectos activos de su destino académico, promoviendo propuestas concretas que respondan a las necesidades reales de sus casas de estudio.

LANZAMIENTO DESDE LA UNEFA ARAGUA

El acto de apertura se realizó en la sede de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), núcleo Aragua, con la participación de estudiantes convocados por la FVEU, bajo la representación de Mariana Camacho, coordinadora regional.

“Esta consulta estudiantil permitirá que los estudiantes expresen libremente sus inquietudes, desde temas de infraestructura, recuperación de espacios deportivos, hasta mejoras en servicios básicos como baños y fachadas”, expresó Camacho, destacando que Aragua es pionera en esta iniciativa.

CINCO ETAPAS PARA CONSTRUIR PROPUESTAS

La consulta se desarrollará en cinco momentos claves, inicialmente con el lanzamiento oficial y conformación de las comunas universitarias, encuestas por secciones, donde los estudiantes formularán sus propuestas, asambleas generales para seleccionar siete proyectos prioritarios por universidad, campaña estudiantil para promover los proyectos seleccionados y la elección final, el 28 de noviembre, donde se escogerán los siete proyectos más necesarios según el criterio de la comunidad universitaria.

COMUNAS UNIVERSITARIAS COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN

Las comunas universitarias serán las instancias organizativas encargadas de canalizar las propuestas y fomentar la participación activa. En esta primera fase, se conformarán en la UNEFA Maracay, Universidad Simón Rodríguez, Misión Sucre Núcleo Municipio Sucre, UCV Maracay, UPTA La Victoria

Gerson Buitrago Muñoz, decano de la UNEFA núcleo Agua, subrayó que esta consulta responde al llamado del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, como parte de una política de democratización y recuperación de las instituciones universitarias.

“Nuestros espacios están abiertos al pueblo. Esta consulta es una oportunidad para que los estudiantes diseñen su plan de trabajo y ejerzan su derecho al voto, con el fin de concretar los proyectos que consideren más necesarios para el buen funcionamiento de sus universidades”, expresó Buitrago.

Por otra parte, Miguel Carrillo, secretario de Asuntos Internacionales de la FVEU, indicó que cada universidad elaborará alrededor de siete proyectos, los cuales serán sometidos a votación para priorizar el más urgente.

RUMBATÓN ESTUDIANTIL: CULTURA Y COMPROMISO

En el marco del Mes del Estudiante, también se anunció el lanzamiento del Rumbatón, un evento recreativo y cultural dirigido a la comunidad universitaria. Este se realizará en los espacios externos de las instituciones, iniciando en la UNEFA Aragua, y contará con DJs invitados, robots y temáticas diversas.

Los fondos recaudados durante el Rumbatón serán destinados al mantenimiento de áreas específicas dentro de las universidades, integrando así el disfrute con el compromiso por mejorar los espacios académicos.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS: CIUDAD MCY