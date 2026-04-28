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Fundaragua optimizó áreas estratégicas adyacentes al IVSS Hospital Dr. José Antonio Vargas

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PorBeatriz Guilarte

Abr 28, 2026

Estas acciones representan un avance firme en la consolidación de la (2T), que busca potenciar el buen vivir y una infraestructura urbana moderna, ecológica y al servicio del pueblo aragüeño

CIUDAD MCY.- La recuperación integral de espacios y la optimización de áreas estratégicas marcan el despliegue que ejecutó el equipo de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), en la Calle de servicio del IVSS Hospital Dr. José Antonio Vargas, municipio Libertador, una intervención que busca garantizar áreas más adecuadas para la colectividad.

La jornada estuvo enmarcada en el Plan Derecho a la Ciudad, impulsado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, bajo la premisa de construir ciudades más humanas, urbanas y ecológicas.

El equipo de Fundaragua se movilizó con herramientas e implementos especializados, ejecutando labores de saneamiento ambiental y recolección de desechos sólidos y vegetales, contribuyendo al mantenimiento y recuperación de estos espacios.

​Este esfuerzo operativo está bajo la orientación de la Secretaría General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, liderada por Rodolfo Ramírez, y la gestión directa del presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, en perfecta articulación con el enlace institucional de la jurisdicción el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESÍA

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Por Beatriz Guilarte

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