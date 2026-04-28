Optimizan red de aguas servidas en el municipio Lamas

La Dirección de Servicios Públicos de la municipalidad y la fuerza laboral atendieron la Calle Sucre cruce con calle Mariño del sector Centro I y la Calle Mariño entre calles Sucre y calle Bolívar

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de mejorar el funcionamiento del sistema de aguas servidas y garantizar condiciones sanitarias más seguras para las familias, se realizaron labores de aducción de cachimbo en dos importantes calles del municipio José Ángel Lamas.

La intervención ejecutada en la Calle Sucre cruce con calle Mariño del sector Centro I y la Calle Mariño entre calles Sucre y calle Bolívar, responde de manera directa a los reportes formulados por la comunidad, atendiendo una necesidad prioritaria asociada al drenaje y al manejo adecuado de las aguas servidas

En la obra que está enmarcada en la Segunda Transformación, se realizaron trabajos excavación con maquinaria pesada para el acondicionamiento del terreno y a su vez, la adecuación de cachimbos

Estas acciones preventivas se realizaron en favor del resguardo de la salud colectiva y en la protección del medio ambiente, al evitar la contaminación en las calles; asimismo, permitió ampliar la vida útil de esta importante estructura.

Es valioso mencionar que la a intervención forma parte de las políticas de atención integral impulsadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en coordinación con la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y el alcalde de la jurisdicción, Tony García, quienes han sumado esfuerzos para responder de manera efectiva a las necesidades más sentidas de la población.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESÍA