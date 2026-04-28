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Gestión de Desarrollo Social y Salud se consolida en Bolívar

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PorRafael Velásquez

Abr 27, 2026

 

En lo que va de año se ha canalizado  ayudas que han favorecido a las familias más vulnerables

CIUDAD MCY.- La directora de Desarrollo Social y Salud del municipio Bolívar, Laurinda Flores  ofreció un balance informativo sobre el impacto de las políticas de atención ciudadana ejecutadas durante el primer  trimestre del año 2026.

Flores manifestó que bajo las directrices de la alcaldesa Marisol Rodríguez y gracias al apoyo de la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez, la jurisdicción registró avances significativos en la atención de los sectores más vulnerables.

«En lo que va de año se ha logrado canalizar ayudas para la población, entrega de ayudas técnicas, insumos médicos y exámenes de laboratorio en el que han sido atendidas  mil 799 personas».

Asimismo, agregó que se han desarrollado 13 jornadas de salud integral donde se han favorecido 7 mil 299 familias.

​»Estas actividades no solo contemplan la entrega de fármacos sino también la dotación de ayudas técnicas y la intervención directa en las viviendas de personas en situación de vulnerabilidad extrema», explicó Laurinda Flores.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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