Inicia saneamiento y desazolve en la Quebrada de Pipe

Con el desazolve a la vuelta de la esquina, el municipio Bolívar se declara listo para recibir las lluvias con una infraestructura sólida y un pueblo protegido.

CIUDAD MCY.- Con la mirada puesta en la prevención y la seguridad territorial, el Gobierno municipal de Bolívar dio inicio formal al Plan Pre-Lluvias mediante un despliegue de limpieza integral en la quebrada Pipe.

Bajo la dirección de la alcaldesa Marisol Rodríguez, y con el respaldo logístico de la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, estas labores buscan optimizar la capacidad de drenaje del cauce y mitigar riesgos hídricos, garantizando la tranquilidad de las familias que habitan en las zonas adyacentes antes de la llegada del período de precipitaciones.

El despliegue técnico contempla en esta primera fase el desmalezamiento, la remoción de desechos sólidos y el saneamiento ambiental de los márgenes del cauce. De la misma forma, se iniciará en los próximos días el desazolve mecanizado, una operación crítica que permitirá extraer sedimentos y escombros del fondo, devolviendo a la quebrada su profundidad original y permitiendo un flujo de agua sin obstrucciones.

Este operativo es producto de una planificación exhaustiva que prioriza los puntos críticos del mapa de vulnerabilidad del municipio, asegurando que cada metro de cauce atendido responda a las necesidades reales del sector.

Desde una perspectiva analítica, el Plan Pre-Lluvias liderado por la alcaldesa Marisol Rodríguez representa un ejercicio de eficiencia administrativa y responsabilidad social.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA