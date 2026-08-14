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Venezuela

Funvisis reportó un total de 122 movimientos telúricos registrados en el país durante la última semana

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PorRafael Velásquez

Ago 14, 2026

Dos temblores de baja intensidad se registraron la madrugada de este viernes en Venezuela: uno de magnitud 3.0 al sur de Güiria (Sucre) a las 00:02 horas, y otro de 2.8 a 18 km al sur de La Fría (Táchira) a las 01:58 horas

CIUDAD MCY.- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), a través del Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano (Ssatv), reportó un total de 122 eventos telúricos en el territorio nacional entre el 7 y el 13 de agosto. Los movimientos sísmicos oscilaron entre magnitudes de 1,5 y 4,2 Mw, concentrados en la franja comprendida entre las latitudes 5° a 14° N y longitudes 59° a 74° O.

De acuerdo con el balance geográfico presentado por el organismo oficial, la actividad sísmica se distribuyó en tres sectores clave del mapa nacional:

  • Región Central (65° a 69° O): Se posicionó como la zona con mayor número de movimientos, al registrar 72 sismos, todos clasificados de baja intensidad (magnitudes inferiores a 3,0 Mw).
  • Occidente (69° a 74° O): Totalizó 38 eventos, de los cuales 22 tuvieron una magnitud menor a 3,0 Mw, 15 se ubicaron entre 3,0 y 4,0 Mw, y uno destacó por ser el único sismo de mayor entidad del período, entre 4,0 y 5,0 Mw.
  • Oriente (59° a 65° O): Reportó 12 temblores, distribuidos equitativamente en seis eventos menores a 3,0 Mw y seis de entre 3,0 y 4,0 Mw.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA 

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Por Rafael Velásquez