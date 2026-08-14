Presidenta Delcy Rodríguez supervisó construcción de mil nuevas viviendas en Ciudad Caribia

CIUDAD MCY.– La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, supervisó este viernes en Ciudad Caribia los avances del nuevo proyecto habitacional de casas transitorias; iniciativa que busca garantizar un hogar digno a las familias afectadas por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

En este sentido, es relevante mencionar que el desarrollo abarca una intervención de más de 40 mil m² distribuidos en ocho terrazas. El proyecto integral contempla la edificación de más de 2 mil viviendas unifamiliares de 36 m², destinadas a impactar positivamente a unos 8 mil 400 habitantes, permitiéndoles la transición desde los campamentos temporales hacia un espacio propio.

En esta primera fase, se ejecutan 1.000 soluciones habitacionales para resguardar a 4 mil personas. La infraestructura residencial fue concebida integralmente para promover la convivencia y la productividad a través de sus distintas etapas:

• Terraza 1: Espacios socioproductivos, parques, plazas, mercadito, caminerías equipadas y área de lavandería.

• Terraza 2: Parques infantiles, plazas y servicios de lavandería.

• Terrazas 3, 4, 5, 6 y 7: Canchas de usos múltiples, cafetín, zonas de lectura y espacios de socialización.

• Terraza 8: Unidades habitacionales conectadas por caminerías y áreas verdes.

Además, cada unidad unifamiliar cuenta con dos habitaciones, un baño y áreas integradas de sala, cocina y comedor. El proyecto destaca por su ejecución técnica mediante frentes de trabajo sucesivos y simultáneos. Las obras de movimiento de tierra y adecuación de vialidad abren paso a una estructura de alta resistencia construida en concreto armado.

Por tanto, con estas acciones, hoy Ciudad Caribia se consolida como un símbolo de resiliencia y capacidad de respuesta del Estado venezolano para la reconstrucción del tejido social y la atención inmediata de las comunidades.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA