Venezuela reafirma al Buque Escuela Simón Bolívar como embajador de paz

CIUDAD MCY.-La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este sábado la ceremonia de zarpe del Buque Escuela Simón Bolívar, destacando que el navío parte hacia aguas internacionales con la misión de llevar un mensaje de paz y unidad.

Durante el acto, Rodríguez subrayó que el «Embajador sin Fronteras» surcará los mares de Granada, Dominica, México, Cuba y San Cristóbal y Nieves, reafirmando la identidad venezolana y la visión de América Latina y El Caribe como una zona de paz, alejada de las agresiones militares y la violencia que hoy afecta a otras regiones del mundo.

Asimismo, la Presidenta Encargada vinculó esta misión con el espíritu de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), señalando que la integración regional debe ser el norte para afrontar desafíos comunes.

«Una comunidad debe estar para la defensa común y para integrarnos en nuestras potencialidades». La Mandataria Encargada instó a los cadetes a representar la grandeza de una nación que apuesta por la complementariedad y el respeto mutuo entre los pueblos hermanos.

PRESIDENTA (E) DELCY RODRÍGUEZ RATIFICA COMPROMISO DEL NUEVO ALTO MANDO MILITAR

En el marco del inicio del Trigésimo Sexto Crucero de Instrucción al Exterior, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, saludó al nuevo Alto Mando Militar, destacando que la reciente renovación de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) responde al espíritu de consolidación institucional.

Rodríguez hizo un llamado a los comandantes y tropas a internalizar el ejemplo histórico de Simón Bolívar, quien supo reordenar fuerzas y superar traiciones políticas y crisis personales para garantizar el proceso de independencia de Venezuela.

La Mandataria Encargada subrayó que los jóvenes cadetes que hoy parten son herederos directos de la doctrina militar bolivariana, formados para ser hombres y mujeres de Estado.

Exhortó a la institución armada a mantener la cohesión frente a las amenazas externas, resaltando que la moral y la historia son las herramientas fundamentales para que el pueblo uniformado se mantenga de pie. «El mensaje de Bolívar debe ser nuestra vida en el día de hoy».

PRENSA PRESIDENCIAL

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