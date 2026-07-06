Gabinete de Servicios Públicos mantiene desplegados mas de 3 mil trabajadores en Aragua

Así lo informó el secretario general de Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, quien mencionó que 250 trabajadores de la entidad prestaron ayuda en el estado La Guaira

CIUDAD MCY.- ‎Con el propósito de informar a la colectividad aragüeña sobre las acciones que son ejecutadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos tras el doblete sísmico ocurrido en el país el 24 de junio, el Gabinete de los Servicios Públicos del estado Aragua ofreció un balance oficial sobre las intensas labores que son desarrolladas en la entidad.

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‎Durante una rueda de prensa, el secretario general de los Servicios Públicos del estado Aragua, Rodolfo Ramírez, acompañado por la directora estadal del Ministerio de Obras Públicas, Anacarina Orihuela; el presidente la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), Edison Gutiérrez y otras autoridades, informó que más de 3.200 hombres y mujeres se encuentran desplegados trabajando para atender diferentes zonas afectadas por el evento sísmico.

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‎Ramírez indicó que, en conjunto con las diferentes instituciones nacionales y regionales, se evaluaron áreas de servicios públicos como transporte, electricidad, gas, agua potable, parques recreativos, entre otras.

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‎TRASNPORTE Y DESPEJE DE VIAS

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‎El también secretario de la segunda transformación del Plan de la Patria en el estado Aragua informó que debido a la contingencia por la emergencia que vive el país se hizo el congelamiento del precio del pasaje.

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‎‘’ Quiero informar que también, con el Ministerio del Transporte, se acordó congelar el pasaje urbano y suburbano, una vez, bueno, ocurridos todos estos hechos’’ expresó Ramírez.

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‎Asimismo, la autoridad regional señaló que las estaciones de servicio del eje capital se encuentran totalmente operativas al 100%, para atender a los aragüeños.

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‎Por otra parte, el jefe del gabinete de Servicios Públicos informó que, siguiendo instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez, se abocaron al despeje de vías desde el mismo momento en que ocurrió el siniestro natural.

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‎‘’Donde más sufrimos afectaciones en materia de vialidad fue en los municipios, Tovar, Costa de Oro, Girardot y Santiago Mariño, en esas zonas se desplegaron más de 25 maquinarias amarillas realizando importantes labores de recolección de escombros, en perfecta articulación con nuestros alcaldes’’ afirmó Rodolfo Ramírez.

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‎Además, mencionó que se encuentran en fase de recuperación de muros de gavión y fallas de borde en Tovar, que fueron afectados por el doblete sísmico.

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‎ELECTRICIDAD Y GAS

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‎Por otro lado, atendiendo el llamado a los reportes comunitarios de los ciudadanos, la empresa estadal Aragua Gas, a través de un personal técnico capacitado, inspeccionó diferentes urbanismos y comunidades.

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‎‘’Se realizaron 123 inspecciones, tanques revisados 185, pruebas de hermeticidad aplicadas en la red de tuberías principales e individuales, esto en las jurisdicciones de Girardot, Sucre, Mariño y en todos donde hemos recibido el reporte’’ comentó el secretario general de servicios públicos.

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‎Asimismo, precisó que se ejecutaron jornadas especiales donde fueron entregados mas de dos mil cilindros de gas a los habitantes de Ocumare de la Costa, de manera exonerada.

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‎En cuanto a la materia eléctrica, Ramírez mencionó que más de 350 trabajadores atienden este importante servicio.

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‎ ‘’ Mas de 374 funcionarios de Corpoelec atendieron puntos de alumbrado público afectados en distintos municipios, en 1.500 kilómetros de líneas de distribución atendidas’’ puntualizó.

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‎DESPLIEGUE CONTINUO

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‎El secretario general de los servicios públicos de la entidad enfatizó que el trabajo no cesa en materia de atención a los aragüeños.

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‎‘’Hemos aportado a la recolección y remoción de escombros más de cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil kilos, además, los compañeros de Fundaragua han realizado el suministro de agua potable con más de ochenta mil litros’’ señaló Ramírez.

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‎La autoridad regional subrayó que se realizan de manera continua inspecciones en las infraestructuras educativas y urbanismos para constatar su estado y verificar posibles afectaciones.

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‎Finalmente, el dirigente del Gabinete de Servicios Públicos expresó que, siguiendo instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez, trabajan día a día para mejorar el buen vivir de los aragüeños.

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‎‘’Transmitirle el compromiso y toda la vocación que tenemos por seguir trabajando siempre al lado del pueblo, para todas y para todos, porque así lo ha orientado por supuesto en nuestro trabajo nuestra gobernadora Joana Sánchez’’ concluyó.

‎YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA