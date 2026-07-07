Reorganizan calendario escolar y activación de plan de contingencia en Ribas

CIUDAD MCY.- El sector educativo del municipio José Félix Ribas, realizó un encuentro con los directivos de 112 instituciones de la jurisdicción para establecer estrategias y coordinar la reorganización del calendario escolar, cumpliendo los lineamientos emanados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

La actividad estuvo encabezada por Yoselin Martínez, coordinadora del Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa (CDCE), José Mejías coordinador de los supervisores y por parte de la Alcaldía de Ribas la ingeniero Odilen Crespo.

Esta medida, emanada por el Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, y la autoridad única de educación, Leira Suárez, establece un reajuste integral de las fechas académicas para el cierre del ciclo actual, informó Martínez.

Entre los puntos destacados fue el reinicio de actividades este 06 de julio y contingencia administrativa que incluye ajustes en la planificación pedagógica.

Por ello, se ha instruido a las instituciones priorizar actividades que, consoliden los saberes indispensables de los estudiantes y la nueva estructura incorpora planes de gestión de riesgo diseñados para garantizar la atención de todo el alumnado ante cualquier eventualidad.

De acuerdo con las declaraciones de Martínez, el cronograma para el fin del año escolar queda establecido el cierre del tercer momento para el 17 de julio. Mientras que el periodo de revisión y recuperación, se llevará a cabo del 20 al 23 de julio. Y los trámites administrativos de grado, en estas fechas también se realizará la revisión de expedientes de los graduandos en las modalidades de Media General, Educación de Jóvenes y Adultos, y demás modalidades educativas.

Esta planificación busca asegurar un cierre de año escolar organizado y eficiente, garantizando que todos los procesos administrativos y académicos se cumplan bajo los estándares de calidad educativa exigidos por las autoridades nacionales.

PRENSA RIBAS

FOTOS : CORTESÍA