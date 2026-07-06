Mas de 20 mil estudiantes volvieron a las aulas en Aragua

Solo en los municipios Girardot, Mariño, Ocumare de la Costa de Oro y Tovar se mantiene la suspensión de las actividades académicas

CIUDAD MCY.- Luego del doblete sísmico que sacudió al estado Aragua y a otras entidades el país el pasado 24 de junio, el estudiantado, personal docente y obrero de 14 municipios del estado Aragua se reintegraron a sus actividades con el objetivo de dar fin al tercer momento pedagógico del año escolar 2025 – 2026.

La información fue dada a conocer por la autoridad única de Educación del estado Aragua, Leira Suárez, quien enfatizó que un total de 21.500 estudiantes volvieron a las aulas en 653 instituciones educativas que fueron evaluadas en Verde según el Sistema del Semáforo para la evaluación de estructuras implementado por el Gobierno nacional.

“Más de 21.500 estudiantes asistieron hoy a las escuelas, nuestros docentes, nuestros obreros, nuestros administrativos y, por supuesto, nuestras cocineras hicieron acto de presencia para los cuales se desarrollaron los consejos docentes, reuniones con directores, con los CDC, reuniones con los maestros para trazar cuáles van a ser las líneas gruesas a fin de culminar el año escolar 2025-2026 satisfactoriamente”, subrayó la autoridad educativa del estado.

De igual forma, Suárez informó que el reinicio de las actividades escolares se realizará de forma flexible, tomando en consideración elementos importantes como el luto y las afectaciones emocionales que están atravesando todos los ciudadanos del país. “Vamos a tomar en consideración estrategias vinculadas a una normativa a distancia para que podamos cerrar en feliz término el año escolar. Estos son los adelantos que estamos dando el día de hoy”.

No obstante, la autoridad única de Educación del estado Aragua, Leira Suárez, apunto que se encuentran en este momento con todo el equipo de académico, docentes y supervisores trazando líneas gruesas que en la brevedad saldrán serán impartidas a las comunidades educativas de la entidad.

Por último, Suárez informó que se mantienen suspendidas las actividades académicas en los municipios Girardot, Mariño, Ocumare de la Costa de Oro y Tovar, cuyas comunidades resultaron más afectadas por los sismos y algunas de sus instituciones presentan condiciones de afectación que deben ser consideradas antes de autorizar el regreso de los estudiantes a clase.

PRENSA GBA

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