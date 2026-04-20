Jornada de Atención Social benefició a vecinos de la Victoria

CIUDAD MCY.- Un equipo multidisciplinario del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), se desplegó en una Mega Jornada de Atención Social, en la Comuna Nuestro Norte es el Sur, en el municipio José Félix Ribas, donde se atendieron, en materia de salud, a más de 200 aragüeños y aragüeñas.

La Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, informó que se ofrecieron consultas en medicina general, pediatría, medicina interna, fisiatría, cirugía, traumatología, psicología, planificación familiar, odontología, atención a personas con discapacidad, para un total de 558 atenciones médicas realizadas.

Del mismo modo, manifestó que se realizaron sesiones educativas, visitas casa a casa, desparasitación, exámenes de laboratorios, inmunización, pesquisa de peso, talla y tensión arterial, lo que suma más de 717 servicios de salud especializada.

Detalló que se entregaron medicamentos, kit multivitamínicos y 18 mil 760 unidosis de fármacos, de manera gratuita, en aras de garantizar atención especializada y respuestas oportunas a la población de la ciudad de la Juventud.

El abordaje se realizó con éxito gracias a la cohesión de instituciones municipales, regionales y nacionales, para asegurar bienestar físico y suprema felicidad, a través de las Misiones y Grandes Misiones, recreación, alimentación, Parto Humanizado, corredor violeta, Somos Venezuela.

Dichas acciones se realizan cumpliendo con las políticas de protección social emanadas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo del ministro de salud, Carlos Alvarado y de la mano de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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