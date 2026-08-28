Materiales de construcción llegaron a Maracay para rehabilitar estructuras

Desde los tres niveles del Ejecutivo, a través del Plan Venezuela renace, se busca ofrecer respuesta, seguridad y confort a las familias afectadas por el doble terremoto

CIUDAD MCY.- A dos meses del doble terremoto, el Gobierno Bolivariano continúa ofreciendo respuestas a las familias afectadas por la tragedia, es por ello que a través del Plan Venezuela Renace se llevó a cabo la entrega de materiales para la rehabilitación de viviendas en el municipio Girardot.

Los cargamentos comprendieron cemento y bloques, esto para el levantamiento de nuevas paredes en las estructuras agrietadas, e incluso derrumbadas parcialmente, por la fuerza de los movimientos telúricos.

Según el reportó la Alcaldía de Girardot, mediante una publicación en Instagram (@alcadiagirardot), fueron beneficiados condominios de las urbanizaciones San Jacinto, Los Mangos, Andrés Bello, El Centro y La Soledad.

Resulta valioso destacar que, estas acciones son resultado de la evaluación y respuesta positiva de ocupación luego de las inspecciones, a cargo de la Comisión de Habitabilidad.

La dotación de los insumos de obra, al igual que la ejecución de la misma, garantiza seguridad y confort a las familias, al devolverles un hogar con condiciones óptimas.

El compromiso de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, la presidenta de la Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales, es garantizar el bienestar de los aragüeños

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : ALCADÍA DE GIRARDOT